Op. Dr. Nazan Özdemir NCR Hospıtal’ da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

NCR International Hospital, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında gücüne güç katarak Op. Dr. Nazan Özdemir'i güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

Başarılı bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak bilinen Özdemir, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.

1980 Elazığ doğumlu olan, Op. Dr. Nazan Özdemir, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimine başladı. Ardından 2005 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden doğum uzmanlığını bitirerek uzmanlığını almış oldu. Evli ve 2 çocuk annesidir. Op. Dr. Nazan Özdemir'in başta gelen uzmanlık alanları Vajinoplasti, Perinoplasti, Kadın Genital Estetiği, İdrar Kaçırma Ameliyatları, Kadınlarda Kısırlık şeklindedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.