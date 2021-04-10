Op. Dr. Nazan Özdemir NCR Hospıtal’ da

NCR International Hospital, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında gücüne güç katarak Op. Dr. Nazan Özdemir'i güçlü hekim kadrosuna dahil etti.
Başarılı bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak bilinen Özdemir, NCR International Hospital’da hasta kabulüne başladı.
1980 Elazığ doğumlu olan, Op. Dr. Nazan Özdemir, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimine başladı. Ardından 2005 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden doğum uzmanlığını bitirerek uzmanlığını almış oldu. Evli ve 2 çocuk annesidir. Op. Dr. Nazan Özdemir'in başta gelen uzmanlık alanları Vajinoplasti, Perinoplasti, Kadın Genital Estetiği, İdrar Kaçırma Ameliyatları, Kadınlarda Kısırlık şeklindedir.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.