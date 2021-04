Türkiye'nin en büyük GES yatırımı Gaziantepli firmalardan Her çatı mini bir baraj olacak Güneş enerjisi panelleriyle 100 MW ile 10 milyon dolar tasarruf sağlanacak Güneş enerjisinde kendi elektriğini kendin üret dönemi Üçlü konsensüs üretecek, Türkiye güneş enerjisinde şaha kalkacak

Solartürk, Gap Galvaniz ve Öztan Elektrik firmaları 3’lü konsensüs kurarak, Türkiye’nin en büyük çatı GES projesine imza attı. 3’lü konsensüs, SANKO Holding’in 2021 yılında fabrikalarının çatılarına toplamda 100 MW’lık çatı tipi GES yatırımı yapacak.

Solartürk Enerji GAP Galvaniz ve Öztan Elektrik ile birlikte üçlü konsensüs kurarak, SANKO Holding’in 2021 yılında fabrikalarının çatılarına toplamda 100 MW’lık çatı tipi GES yatırımı yapacak. Bu yatırım Türkiye’nin tek kalemde yapılacak olan en büyük çatı tipi GES yatırımı olacak. Enerji santralleri panellerini Solartürk, panellerin çelik konstrüksiyon imalatını Gap Galvaniz, Elektrik aksamını ise Öztan Elektrik yapacak.

17 Mayıs 2005 yılında 5348 Sayılı kararname ile Türkiye’de yenilenebilir enerji yolu açılmış ve santraller kurulmuştur. 12 Mayıs 2019 resmi gazetede yayınlanan lisanssız elektrik üretim yönetmeliği ile meskenlerde 10 KW'a, ticari işletmelerde maksimum 5 MW'a kadar öz tüketime dayalı güneş enerji yatırımlarında yeni dönem başladı. Solartürk Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk Türkiye’deki her çatıyı mini bir baraj olarak düşündüklerini söylerken, 3’lü konsensüs firmalarından Öztan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztan ise, fosil yakıttan elde edilen enerjilerin yerini güneş ve yeşil enerjiye bırakacağını ifade etti. Gap Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı da, çelik konstrüksiyon imalatı yaparak fabrikaların betonarme ağırlıklarını hafiflettiklerinin altını çizdi.



“Dünyanın en ucuz enerjisi güneş enerjisi”

Solartürk Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özberk, yerinde üretim, kullanım ve yatırımın kısa amortisman süresi sebebiyle yatırımcılara ciddi ekonomik katkılar sağlayan güneş enerjisi yatırımlarının 4 5 yıl içinde kendini amorti edeceğini ve sistemin 3035 yıl boyunca kullanılabileceğini belirtti. Güneş enerjisi sistemlerinin fiyatlarının sürekli ucuzladığının altını çizen Özberk, 10 yıl öncesine göre fiyatların düşerek, dünyadaki en ucuz enerji kaynağı haline geldiğini ifade etti. Özberk ayrıca, Tarımsal sulama ve işletmelerde kurulacak güneş enerji sistemlerinin çiftçinin maliyetlerinin düşeceğini söyledi.



“Türkiye kurulumunun yüzde 6’sını biz yapıyoruz”

Özberk, “Türkiye’deki güneş enerji sistemlerinin son günlerde aşırı derecede artmasından dolayı buradayız. Artık güneş enerji sistemleri Türkiye’de önemli bir enerji kaynağıdır. 2005 yılında yola çıktığımız bu yolda bu sistemlerin artık geçtiğimiz 16 yıl içinde Türkiye’de 7 bin MW ile Türkiye kurulumunun yüzde 6’sı üretimde ise yüzde 3,5’ini üretmekteyiz” dedi.



“SANKO Holding’in 100 MW çatı güneş enerji sistemi anlaşması yaptık”

Özberk, SANKO Holding’in 100 MW çatı güneş enerji sistemi anlaşması yaptıklarını ifade ederek, “Bugün Türkiye’nin en büyük güneş enerji sisteminin anlaşmasını yapan 3 firma ile birlikteyiz. Türkiye’nin önemli kuruluşlarından biri olan SANKO Holding’in 100 MW çatı güneş enerji sisteminin anlaşmasını yaparak montajı başlamış durumdadır" dedi.



“10 milyon dolar enerji tasarrufu olacak”

100 MW ile 10 milyon dolar enerji tasarrufu sağlanacağını ifade eden Özberk, “Amacımız maliyetlerin ucuzlaması, tarımda tüketilen enerji maliyetlerinin düşmesi adeta bir nevi çiftçimize bir can suyu olmaktır. Bizim sistemimizde bu 100 MW ile yaklaşık 10 milyon dolarlık bir enerji tasarrufu olacaktır. Gaziantep, Adıyaman, Bursa illerindeki işletmelerinde kullanılacaktır” şeklinde konuştu.



“Hedefimiz Türkiye’deki yüzde 15 güneş enerji sistemi”

Hedeflerinin Türkiye’deki çatılarda kullanılacak güneş enerji sistemlerinin yüzde 1520 pazar payına ulaşmak olduğunu ifade eden Özberk, “Burada panel, alüminyum konstrüksiyon montajı ve elektrik montajı olarak 3 firmada Gaziantep firmasıdır. Biz de bundan gurur duymaktayız. Türkiye’deki çatılarda kullanılacak güneş enerji sistemi hedefimiz yüzde 1520 gibi bir pazar payına ulaşmaktır” ifadelerine yer verdi.



“Her çatı mini bir baraj”

Özberk, Türkiye’deki her çatıyı mini bir baraj olarak düşündüklerinin altını çizerek, “2019 yılında gelen kanunla bireysel müşterilere kolaylık sağlanmıştır. 10 KW’a kadar izin alınmadan yapılabilmektedir ve izin süreci çok kısalmıştır. Bu da yaklaşık 1 evin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayabilmektedir. Yaklaşık 45 yıl arasında amorti süresi vardır bu durum çok önemlidir. Ayrıca Türkiye’nin her çatısı bir mini baraj olarak düşünebiliriz. Fabrikalar, küçük sanayi siteleri, işletmeler, tarımsal işletmeler, çiftliklerde yapılan bu sistemle maksimum 4 ile 5 yılda amorti olmaktadır. 2530 yıl kullanım süresi vardır. Türkiye’de en eski panel kurulumunu biz yapmış bulunmaktayız. Yaklaşık 910 yıldır sistem çalışmaktadır. Şu ana kadar da herhangi bir sorun görmedik” ifadelerini kullandı.



“Irak Bağdat Sadr Stadyumunda panelimiz kullanılmıştır”

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan Sadr stadyumunun panellerinin kendilerine ait olduğunu ifade eden Özberk, “Önemli bir kuşaktayız, bizim kuşağımız dünyada tarihindeki en verimli kuşaktır. Yılda bin 800 saatlik bir güneş enerji verimi almaktayız. Avrupa’ya göre yaklaşık 2 katıdır. Almanya’ya göre yüzde yüz farklı. İngiltere’ye göre yine yüzde yüz farklıdır. Gelecek güneş enerjisindedir. Yurt dışına, toplam 50 MW güneş paneli ihracatı yapan ve dünyanın en büyük 1 MW kapasiteli OffGrid stadyum çatısı ve aşırı sıcak bölgede olan Irak ‘Bağdat Sadr Stadyumunda’ panelimiz kullanılmıştır” diye konuştu.



“Çelik konstrüksiyon imalatını yapıyoruz”

Gap Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Ormanlı ise panellerin çelik konstrüksiyon imalatını yaptıklarını belirterek, “2017 yılında hızlı bir şekilde güneş enerji sektörü yaygınlaşmaya başladı. Önceki yıllarda da vardı fakat Türkiye’de 2017 yılında yaygınlaşmaya başladı. Gaziantep’in güzide firmalarından birisi olan SANKO’ya 100 MW güneş enerji sistemi santrali kuracağız. Burada 3’lü konsensüs olarak girdik. Solarturk Osman Özberk, Öztan Elektrik İbrahim Öztan ile birlikte 3’lü bir konsensüs yaparak 100 MW çatı imalatının ve montajının yapımına başladık. Kurulumlar başladı. En kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Biz çelik konstrüksiyon imalatı yaparak hem fabrikaların betonarme ağırlıklarını hafifletiyoruz. Hafif çelikten imalat yaptığımız için hem üzerine konulan güneş enerji panellerinin montajını yapıyor hem de daha sağlıklı bir sistemli olgusu oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.



“Fosil yakıttan elde edilen enerjiler yerini güneş ve yeşil enerjiye bırakacak”

3’lü konsensüs firmalarından Öztan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztan da, fosil yakıttan elde edilen enerjilerin yerini güneş ve yeşil enerjiye bırakacağını ifade ederek, “Türkiye’nin gerçekten şu anda en büyük çatı güneş enerji sistemi işi olan bu işe imza attığımız için gerçekten çok mutluyum. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar olarak 3’lü bir konsensüs kurduk. Panel üretimine Solartürk Enerji, alüminyum konstrüksiyon üretimini ve montajını Gap Galvaniz yapacak bizde Öztan Elektrik olarak bütün tecrübemizi ikinci nesil elektrik mühendisi olarak aktarmaya çalışacağız. Şuanda enerjinin depolanması şu zamanki en büyük problemlerden birisi. Mevcut pil teknolojisiyle bu durum maalesef çok verimli değil ama pil teknolojisinin gelişmesiyle bu arada çok hızlı gelişiyor bu sektör eğer daha da geliştiği takdirde önümüzdeki 10 yılı bulacağını zannetmiyorum. Gerçekten fosil yakıttan elde edilen enerjiler yerini güneş ve yeşil enerjiye bırakacağını düşünüyorum” diye konuştu.



3'lü konsensüs kuran firmalar hakkında

Solartürk

2008 yılında 'Solartürk Enerji' markasının patenti alınarak, 2012 yılına ülkemizde ilk Fotovoltaik Panel üretimine başlanılmıştır. Gaziantep’te kurulan ve Türkiye’de ilk güneş enerjisi paneli üretimine başlayan Solartürk Enerji olarak hedefi, dünya standartlarında, kaliteli ve yerli bir ürün üretmektir. Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBDR) tarafından “Sürdürülebilir Enerji ve Avrupa’daki PV Modül Yatırımı” konusunda “MÜKEMMELİYET” ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca, TÜMSİAD tarafından düzenlenen "25 ALTIN YILDIZ" ödülü çerçevesinde, bu sektörde "ALTIN YILDIZ" ödülü ile takdir edilmiş ve Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği EUROSOLAR tarafından Türkiye Güneş Başarı Ödülü 2013 ile takdir edilmiştir. Ülke şartlarına uygun, yüksek ısıya ve +120 santigrat sıcaklığa dayanıklı PV güneş panelini üreten ilk ve tek firması olması sebebiyle, 2017 yılında 8. Türkiye enerji zirvesinde ‘Altın voltaj’ ödülüne layık görülmüştür. Ülkemizdeki Güneş Enerji Santralları panel tedariki dışında Ortadoğu ve Afrika’ya Panel ihracatını devam ettirmektedir.



Gap Galvaniz

2010 yılında sac işleme tesisi olarak kurulan firma, 2017 yılından bu yana çelik konstrüksiyon imalatları alanında faaliyet gösteriyor. 12 bin metrekaresi kapalı, toplamda 40 bin metrekare alanda üretim yapan firma, montaj ekipleri dahil toplam 150 kişiye istihdam sağlıyor. Kurulduğu ilk etapta enerji iletimdağıtımına yönelik hat direkleri, şalt sahaları ve aydınlatma direkleri imalatlarıyla başlayan firma 2017 yılı ikinci çeyreğinde ülkemiz ve dünyanın geleceği için çok büyük önem arz ettiğini düşündüğü ülkemizde de yıldızı parlayan Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımlarına yönelik GES çelik konstrüksiyon imalatı hattımızı da kurarak güneş enerji sahalarına yönelik çelik konstrüksiyon imalatlarıyla devam ediyor. Konstrüksiyon imalatının yanı sıra geçmişten gelen mekanik ve elektrik montaj tecrübelerini de değerlendirerek anahtar teslimi saha kurulumlarına da başladı ve halen devam ediyor. Taleplere göre çelik konstrüksiyon tedarikinin yanı sıra mekanik ve elektrik montaj faaliyetlerini de sürdürüyor.



Öztan Elektrik

Sektöre, 1983 yılından bu yana trafo imalat, bakım, onarım ve taahhüt alanlarında Gaziantep Trafo Sanayi olarak hizmet veriyor. 2013 yılı Haziran ayı itibarı ile yoluna Öztan Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak Alçak Gerilim ve Orta Gerilim elektrik malzemeleri satışı ile sektöre daha büyük bir adım attı. 2013 ün 2. yarısında kurulan firma güçlü bayilik ve partnerlik anlaşmaları ile elektrik malzemesi tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri oldu. Orta Gerilim ürünlerinde, endüstriyel tesis ürünlerinde, konut, AVM, hastane, okul ve Solar Enerji (Photovoltaic) tesislerinde kaliteli markalar ile hizmet veriyor.

