Gaziantep'te 55 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te yapılan trafik uygulamalarında 262 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak 55 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü belgesine ise el konuldu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında trafik uygulaması yaptı. Yapılan trafik kontrollerinde toplam 2 bin 599 araç kontrol edilerek 262 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. Kontroller sonucunda 55 araç trafikten men edilirken, 5 sürücü belgesine ise el konuldu.

Ekiplerin yaptıkları uygulama kapsamında trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 5 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 7 sürücü ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 95 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 6 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 5 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 4 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 2 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 11 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 127 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

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