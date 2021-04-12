Başkan Fadıloğlun’dan Ramazan Ayı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı ve pandemi vurgusu yaptığı mesajında “İnsanlık alemine rahmet ve mağfiret yönünden müjdeler veren; infakın, ikramın lezzetini anlatan 11 ayın sultanı Ramazan, bir kurtuluş kapısıdır. Bu kapı, bir ay boyunca iman edenlere açılmış ve inanlara bir fırsat sunulmuştur. Bu bağlamda, Rabbimizin bizlere bulunduğu ikramlardan en kıymetlilerinin başında Ramazan Ayı’nın geldiğini söyleyebiliriz. Zira Kur'anı Kerim bu ayda indirildi. İçerisinde Kadir Gecesi gibi çok kıymetli bir geceyi de barındıran Ramazan, kurtuluş üzerine kurtuluş, kazanç üstüne kazanç kapısıdır. Bu ayı fırsat bilmeli, elimizden geldiğince ibadetle geçirmeye gayret ederek Allah'ın razı olacağı meşguliyetler edinmeliyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini sürdüren pandemi nedeniyle bu sene de Ramazan Ayı’nın pek çok güzelliğini hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı hem de toplum sağlığı için evlerimizde sadece ailelerimizle birlikte yaşamalıyız. Sahuru da iftarı da kendi evlerimizde yapmalıyız. Salgın hastalığın yayılımını arttıracak akrabalarımız ve komşularımızla birlikte toplu iftarlar yapmamalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da belirttiği gibi teravih namazlarını evlerimizde kılmalıyız. Bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bu salgın hastalıktan kurtulana kadar hep birlikte sabrederek kendimizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere devletimizin ve kurumlarının almış olduğu tüm tedbirlere ve belirlediği tüm kurallara titizlikle uymalıyız. Bu kuralları ihlal etmenin bir kul hakkı olduğunu unutmamalı, el ele verip bu virüsü hep birlikte yenmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor; paylaşmanın bereketiyle hanelerimize bolluk, gönüllerimize hoşgörü dolmasını temenni ediyorum. Bu mübarek ayın memleketimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, mutluluk ve refah getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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