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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asansörde korona virüs riskini azaltan proje

İHA

Asansörde korona virüs riskini azaltan proje

Gaziantep’te lise öğrencileri korona virüsün asansör ve kapalı ortamlarda bulaş riskini azaltacak havalandırma sistemi yaptı. Kapalı alandaki hava akımını kısa sürede tahliye ederek korona virüs riskini azaltan proje TÜBİTAK Bölge Finallerinde birinci olurken, öğrenciler projenin patent başvurusunu yaptı.
Gaziantep Özel SANKO Okulları lise öğrencileri Gökçe Bilge, Mustafa Ali Şahin ve Yiğit Settar Evgülü asansörlerde kullanılan mevcut havalandırma sistemini ve kişi tespitini yapay zeka ve laminer akım kullanarak kapalı ortamlardaki hava akışını daha hızlı bir şekilde oluşmasını sağladı. Lise öğrencileri yaptıkları proje sayesinde korona virüs bulaş riskini en aza indirdiklerini ifade etti. Korona virüs bulaş riskinin en yoğun olduğu asansörlerde halihazırda laboratuvar ve ameliyathanelerde kullanılan laminer dikey hava akımını entegre ederek bulaş riskinin azalttığını belirten lise öğrencileri, TÜBİTAK Bölge Finalleri birinciliğinin ardından patent başvurusunda bulundu. Lise öğrencilerinin hedefi ise TÜBİTAK Türkiye Finallerinde de birinci olarak uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmek.

“Asansörlerdeki korona virüs bulaş riskini engellemek istiyoruz”
Proje hakkında bilgiler veren SANKO Okulları 9’uncu sınıf öğrencisi Mustafa Ali Şahin, “Biz ilk başta korona virüs hakkında araştırma yaptık. Sonrasında korona virüsün havada kalarak insanlara bulaşabildiğini gördük. Korona virüsün kapalı alanlarda bulaş riski daha da artıyordu. Kapalı alanlara baktığımızda bizim yaptığımız gibi bir havayı dışarıya atan sistem olduğunu gördük ama bu asansörlerde bu konu hakkında hiçbir şey yapılmadığını gördük. Asansörlerde kullanılan mevcut havalandırma sistemlerinin korona virüsün bulaşmasına neden olduğunu hatta bulaş riskinin arttırdığını gördük. Bizde bunu engellemek için mevcut havalandırma sistemlerini değiştirerek laboratuvarlarda ve ameliyathanelerde de mikropartiküllerin yayılmasını engelleyen laminer akımını asansör kabinine entegre ettik. Projemizde asansörlerin üstünde ve altında fanlar var. Üstten aşağı doğru havayı iten fanımızın altında bir tampon bir bölge var. Tampon bölgeyi kullanmamızın nedeni merkez ve kanat ucundaki akım farkı nedeniyle oluşan türbülansı engellemek. Tampon bölge sayesinde akımı dengeleyip havayı hepa filtreye gönderiyor. Hepa filtrede akımı düzenli bir şekilde aşağı indiriyor ve aynı şekilde aşağıda bulunan fandan çekilerek hava tahliye ediyor” dedi.

"Hedefimiz TÜBİTAK Türkiye finallerinde birinci olmak”
Hedeflerinin TÜBİTAK Türkiye Finallerinde birinci olduğunu söyleyen SANKO Okulları 9’uncu sınıf öğrencisi Yiğit Settar Evgülü, “Biz projeyi geliştirmeye Ekim ayında başladık. Ekim ayından bugüne kadar geliştirerek ve bazı değişiklikler yaparak bu seviyeye getirdik. Şubat ayından itibaren de TÜBİTAK Bölge Finallerine katıldık. Oradan birinci olarak ayrıldık. Hedefimiz TÜBİTAK Türkiye Finallerinde birinci olarak Gaziantep’e dönmek” ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka sayesinde kişi sayımı ve enerji tasarrufu sağlıyoruz”
Yapay zeka sayesinde asansördeki kişi sayımını ve kişi sayısına göre fan hızını ayarlayarak enerji tasarrufu sağladıklarını ifade eden SANKO Okulları 9’uncu sınıf öğrencisi, “Bilindiği üzere şuan kullandığımız asansörlerde kişi sayısı kilo ölçümüne göre yapılıyor. Biz bunu doğru bulmadık çünkü 5 kişilik bir asansörde toplu kilo sınırı aşmadıkça 67 kişi olabiliyor. Bu durumunda içerideki bulaş riskini daha da arttırmaya devam ettireceğini düşündük. O yüzden biz yeni bir bakış açısı getirdik. İşin içine yapay zekayı koyduk. Bu şekilde kişi sayısı tespitini yapay zeka sayesinde tespit etmesini sağladık. Buna ek olarak içerideki kişi sayısını sayarken enerji tasarrufu sağladık. Yapay zeka sayesinde tespit ettiğimiz kişi sayısına göre fan hızını belirledik. Bu durumda bize enerji tasarrufu yapmamızı sağladı” şeklinde konuştu.

“Patentimizi aldıktan sonra seri üretime geçeceğiz”
Patent sonrası seri üretime geçerek projeyi faaliyete geçireceklerini belirten Özel SANKO Okulları Bilişim ve Robotik Eğitmeni Neriman Ersönmez, “TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi platformlarda projelerimizi yarıştırıyoruz. Öğrencilerimiz kendilerini orada ifade ediyorlar. TÜBİTAK Bölge Finallerinde Teknolojik Tasarım Kategorisinde yapay zeka alt temasında bölge birinciliği elde ettik. Şimdi Türkiye Finallerine gidiyoruz. Aynı zamanda yaptığımız sistemin benzerinin olmaması patent başvurusu için bize bir sebep oldu. Heyecanla onun sonucunu bekliyoruz. Patentimizi aldıktan sonra seri üretime geçerek öğrencilerimizi bu anlamda da desteklemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz laminer akım sisteminin asansörlerde de çalışabileceğini ispat ettiler”
Öğrencileri laboratuvar ve ameliyathanelerde kullanılan laminer dikey akımının asansörlerde de kullanılabileceğini ispat ettiklerini söyleyen SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Son 1213 aydır tüm dünyada bir korona virüs salgını var. Öğrencilerimiz korona virüsün asansörde yayılımını azaltmak için bir proje geliştirdiler. Normalde asansörlerde bir havalandırma sistemi var ama türbülans şeklinde içerideki havayı döndürüyor. Bu durumda içeride bir virüs varsa tekrar yayılmasını sağlıyor. Öğrencilerimiz laminer dikey akım sistemini kullanarak asansördeki hava direk bir şekilde aşağı doğru gidiyor ve aşağıdan dışarıya doğru tahliye ediliyor. Öğrencilerimiz laminer akım sisteminin asansörlerde de çalışabileceğini ispat ettiler. Proje ile ilgili patent başvurumuzu da yaptık” diye konuştu.

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