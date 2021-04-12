Fatma Şahin'den Ramazan ayı mesajı

On bir ayın sultanı Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Müslümanlar tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşku ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Ramazan ayının aynı zamanda bir yardımlaşma ve paylaşma mevsimi olduğunun altını çizen Başkan Şahin, "Zekâtlarımızla, fitrelerimizle, sadakalarımızla, kardeşliğimiz pekişmekte, gönüller birleşmekte ve hayat bereketlenmektedir. Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte, kalabalık iftar sofralarımız olmayacak ama bu durum iftarlarımızı paylaşmaya asla engel değildir. Yapacağımız aynî ve nakdî yardımlarla fakir ve muhtaç durumdaki kardeşlerimizin sofralarında gönüllerimizi ve dualarımızı buluşturacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Şahin mesajının davamında ise, "Daha çok ailemizle geçireceğimiz bu dönemi aile bağlarımızı güçlendirmek için fırsat olarak görmeliyiz. Ramazan’ın manevi güzelliklerini ve heyecanını evlerimizde aile bireylerimizle, özellikle çocuklarımızla yaşamalıyız. Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yılın teması olarak belirlenen “Şifa Ayı Ramazan” vurgusu, orucun faziletiyle hem bedenimiz için sıhhat hem de ruhumuz için manen arınma vesilesi olduğunu unutmamalıyız. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin her yankısının hayatımızda halen etki ettiği bu süreçte Ramazan tedbirin, korunmanın, arınmanın da vesilesi olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam âleminin Ramazanı Şerifini kutlar, bu mübarek ayın kalplerimize huzur, evlerimize bereket, ülkemize ve İslâm âlemine hayırlar getirmesini, insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını, sağlık ve sıhhat getirmesini Cenâbı Hak’tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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