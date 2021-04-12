İkametten hırsızlık yapan şahıs kamerada

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Gaziantep’te bir ikametten hırsızlık yapan şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sarıgüllük Mahallesi'nde bir ikamette binaya girerek malzeme çalan şahıs binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Elinde çaldığı malzemelerle dolu poşetle çıkan E.B. ve E.K. isimli 2 şüpheli ile çalıntı malzemeleri satın alan H.Y. isimli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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