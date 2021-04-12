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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Ramazan ayında 100 bin aileye ulaşılacak

İHA

Gaziantep'te Ramazan ayında 100 bin aileye ulaşılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bereket, merhamet ve paylaşma ayı olan Ramazan Ayı’nda 100 bin aileye gıda yardımı için hazırlıkları tamamladı, dağıtımlar başladı.
Yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilikte örnek model oluşturan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bereket, merhamet ve paylaşma ayı olan Ramazan Ayı’nda vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yeni tip Koronavirüs (Kovid19) Salgını döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatı doğrultusunda Ramazan Ayı’nda “Paylaştıkça Artan Bereket” sloganıyla ihtiyaç sahibi 100 bin aileye gıda yardımı yapmak için çalışmalarını tamamladı, dağıtımlar başladı. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen dağıtımlarda ev ev, sokak sokak gezilerek yardımlar ulaştırılıyor.
Alo 153 ile başvuru yapılabilecek
Büyükşehir Belediyesi ilk etapta kurum bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Araştırma Merkezi (SARMER) tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler ışığında dağıtımlarını gerçekleştirecek. Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım almayan vatandaşların ise 7/24 hizmet esasına dayanarak hizmet veren Alo 153’e talep oluşturarak başvuru yapabilecekler.
"Vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakınız"
Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Mehmet Abdullah Aksoy, içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin olduğu Ramazan Ayı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktararak, “Bu yıl da pandemi sürecinden dolayı çadırlarda beraber iftar yapamıyoruz maalesef, burukluk yaşıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımız Fatma Şahin’in talimatıyla evlere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımına başlıyoruz. Geçen yılda aynı usulü benimseyip evlere götürdük. Büyükşehir Belediyesi olarak yüz bin gıda paketi hazırladık. Ev ev, sokak sokak dolaşıp gıda paketlerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. İftar çadırlarımızda yüzbinlerce insanla bir araya geliyorduk ve bu bereketi bizzat yaşıyorduk. Pandemiden dolayı bu yıl da böyle devam edeceğiz. SARMER ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gerekli bilgileri var elimizde. Herhangi bir nedenden dolayı ulaşamadığımız bir vatandaşımız varsa mağduriyet yaşanmaması için ‘ALO 153’ hattını arayarak ulaşabilirler. Bir telefon kadar yakınız. En kısa sürede ekiplerimiz evlere ulaşacaklar. Bu vesileyle Kuran ayı, Rahmet ayı, Bereket ayı ve paylaşım ayı olan Ramazan Ayının bizlere, ülkemize, İslam alemine ve bütün İnsanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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