Araban Kaymakamı Mutlu’dan Ramazan Ayı Mesajı

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Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, " Değerli Arabanlılar, Ramazan ayının manevi iklimine bizleri tekrar kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hastalıklarımıza ve dertlerimize şifa olması, kalbimize ve ruhumuza deva olması duasıyla küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden öperek 11 ayın sultanını güzel bir şekilde yaşamanızı Rabbimden niyaz ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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