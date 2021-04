Şahinbey çiftçilere büyük destek

Çiftçinin ve ülke ekonomisinin kalkınması adına çiftçilere birçok alanda destek sağlayan Şahinbey Belediyesi şimdide çiftçilere 12 milyon 301 bin 932 fide dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtıma 3 milyon fide ile Kapcağız Mahallesi’nde başladı.

Çiftçilere daha önce 9 milyon 387 bin kilogram arpabuğday, 10 milyon 70 bin kilogram gübre, 24 milyon 285 bin hayvan yemi, 278 bin mercimek, yonca İtalyan çimi, 750 bin adet zeytin ve 150 bin adet fıstık fidanı desteğinde bulunan Şahinbey Belediyesi, şimdide 12 milyon 301 bin 932 domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesi dağıtımına başladı. Düzenlenen dağıtım Törenine Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Tüketen değil üreten bir toplum inşa ediyoruz

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, pandemi dönemine gıda ürünlerinin ön plana çıktığını belirterek “Kapcağız, Şahinbey Belediyemizin öncülük yaptığı birçok projesine şahitlik yapıyor. Mübarek Ramazan ayının gölgesinde istişareye dayalı verimli ve faydalı çok önemli bir proje daha hayata geçiyor. Şahinbey’de ekili alan 80 bin dekardan 300 bin dekara çıktı. Böylelikle topraklar verimli hale geliyor. Pandemi dönemine de dünyanın gıda arzı ve lojistik dengeleme de çok ciddi sorunların yaşandığı zamanda Şahinbey üreterek ön plana çıkıyor. Tüketen değil üreten bir toplum inşa ediyoruz. Bu noktada tüm paydaşlar çok kaliteli ve verimli bir iş çıkartıyor. Sürecin başından bu yana liderlik yapan Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nu tebrik ediyorum” dedi.

Çiftçimizin her zaman yanındayız

Yapılan desteklerle ekili alan miktarının arttığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Çiftçilerimize ilk defa fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çiftçimize destek gerçekten çok önemli. Çiftçi gecegündüz, yazkış demeden hem kendi nafakasını çıkarmak hem de milletin karnını doyurmak için çalışıyor. Biz desteğe başlamadan önce Şahinbey’de 80 bin dekar ekili olan alan şu an 300 bin dekara çıktı. Yani yüzde 300’ün üzerinde bir artış var. Çiftçiye destek olunduğu zaman çiftçi üzerine düşeni yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın sayesinde belediyelerin çiftçilere destek olması noktasında önünü açınca Büyükşehir Belediyemiz ve Şahinbey Belediyesi olarak biz çiftçilere desteğe başladık. Ekili alanların artması ve çiftçinin kazanması gerçekten çok önemli. Yerli ve milli imkanlar üretilen fidelerle inşallah çok daha fazla ürün elde edeceğiz. Çiftçimize desteğimiz devam edecek sadece bunlarla sınırlı kalmayacağız. Şu ana kadar 9 bin 387 ton buğdayarpa tohumu, 10 bin 70 ton gübre, 24 bin 285 ton hayvan yemi, 278 ton mercimek, yonca İtalyan çimi, 750 bin adet zeytin ve 150 bin adet fıstık fidanı dağıttık. Hayvan yetiştiricilerimize süt sağım makinalarını aldık dağıtımlarını yapacağız. Daha önce canlı hayvan dağıtımı yapmıştık. Ancak yeni ihtiyaç sahibi ailelerin tespiti için çalışmalarımız devam ediyor ve yaklaşık 100 ailemize daha canlı hayvan desteğinde bulunacağız. 11 tane su kuyusu açtık yenileri için çalışmalar yapıyoruz. Çiftçilerimizin bin 375 kilometre’lik arazi yollarını açtık. Meralarımızı gübreledik. Bu fide dağıtımını Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte organize ettik. Ürünlerin pazarlanması önemli. Şu anda Koyun Keçi Birliği ile birlikte satış ofisi açtık. Satış ofislerini çoğaltacağız. Yine Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte satış noktaları oluşturarak çiftçimizin ürününe de sahip çıkacağız. Ürün satışında ne üretici ne tüketici kazanıyor. Aslında aracılar kazanıyor. Çiftçimize destek noktasında her zaman varız” dedi.

Bu desteklerle çok güzel işler oluyor

Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey Belediyesi’nin verdiği desteklerle ekilmeyen alanın kalmadığını belirterek “Gübre, tohum ve fide ile ilgili Şahinbey Belediye Başkanımızın desteği ile çok güzel işler oluyor. Ekilmeyen, dikilmeyen alan kalmadı. Şahinbey bu konuda şu anda Türkiye’nin göz bebeği ve gururu. Gittiğimiz tüm toplantılarda çiftçilerimiz başkanımızın verdiği destekleri söyleyerek teşekkür ediyorlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftçiye birçok ilin bütçesinden fazla destek sağlanıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Müdürü Mustafa Aslan, çiftçi kazandıkça ülke kazanıyor diyerek “Bir buçuk yıldır Gaziantep’teyim ancak her gün Şahinbey Belediyesi’nin bir programı ile neşeleniyoruz. Üreticinin problemleri azaldıkça ve çiftçi kazandıkça ülke ekonomizmiz de kazanıyor. Geçen yıl 50 milyon TL değerinde bu bölgede ürün alımı yaptık. Bu yılda inşallah 90 milyon TL değerinde ürün alımı hedefliyoruz. Bunlar üreticimizin fiyat problemini çözmüyor ama fiyat dengesi sağlıyor. Sağ olsun Belediye Başkanımız birçok ilin bütçesinden fazla tarıma destek veriyor. Çiftçi kazandıkça ülke kazanıyor bunlarda bizim için çok önemli doneler” dedi.

İlk defa fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, çiftçilerin kalkınması için önemli destekler verildiğini belirterek “Şahinbey Belediyesinden aldığımız desteklerle çiftçimizi kalkındırmak için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu desteklerle çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçilerimiz ve hayvan yetiştiricilerimiz geleceğe umutla bakıyorlar. Şahinbey Belediyemiz bu yıl ilk defa fide dağıtımı gerçekleştiriyor. Bölgemizde her yıl standart çeşitlerden alınan çekirdeklerle çiftçimiz büyük emekler vererek ekimini ve seyreltmesini yapıyordu. Çok ciddi efor sarf etmesine rağmen bakteri hastalıklar yüzünden gelir elde edemiyordu. Bu yıl çok güzel hibrit fideler geldi. Şahinbey Belediye Başkanımıza vermiş olduğu bu büyük desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bu fideler çok verimli

Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, Şahinbey Belediyesi’nin çiftçinin her zaman yanında olduğunu belirterek, “Beş yıl önce böyle desteklerin bize sağlanacağını söyleselerdi inanmazdık. Seçimler nedeniyle bu desteklerin verileceğini ve seçim sonrasında bu desteklerin kesileceği düşünülüyordu. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Şahinbey Belediye Başkanımız bu desteğin devam edeceğini çiftçilerin yanında olacaklarını ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaklarını söylediler kendilerine teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bizlere arpa, buğday tohumu, canlı hayvan desteği verdi. Şimdide sebze üretiminde çiftçiler fide desteği veriliyor. Bu fideler çok değerli ve çok verimli bunların kıymetini bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Şahinbey Belediyesinin desteklerinden faydalanan çiftçiler, verilen desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.

