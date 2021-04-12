Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü

Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Şekeroğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın giriş katında, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, itfaiyeye bildirdi. Madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü. Polis, yangına neden olduğu ileri sürülen madde bağımlılarının belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ
2021-04-12 16:47:31
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