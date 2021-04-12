Gaziantep'te metruk bina yangını, 1 saatte söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Şekeroğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın giriş katında, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Alevleri gören mahalleli, itfaiyeye bildirdi. Madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla alevler söndürüldü. Polis, yangına neden olduğu ileri sürülen madde bağımlılarının belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ

2021-04-12 16:47:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.