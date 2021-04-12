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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 100’üncü yıla özel 100 okula 100 kitaplık

İHA

Gaziantep'te 100’üncü yıla özel 100 okula 100 kitaplık

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bilgiye ve kitaba erişimi kolaylaştırmak amacıyla Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılına özel “100 Okula 100 Kitaplık” projesi için düğmeye basıldı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2021 Nisan Ayı Dönem Toplantısı’nın Birinci Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında toplandı. Meclisin gündeminde kültürel ve eğitsel faaliyetleri güçlendirmek adına Gaziantep’in kurtuluşunun 100’üncü yılına özel olarak hayata geçirilecek “100 Okula 100 Kitaplık” projesi yer aldı. Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerinde belirlenen okullara, kitaplık yaptırılarak okuma alışkanlığının artırılması sağlanacak.
Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni tip Koronavirüs’ün Türkiye’yi tehdit etmesinden bu yana kitaba olan alışkanlığın ve ulaşılabilirliğin artırılması adına çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, “Hem kütüphanelerimizi genişlettik hem de dijital kütüphanemizi kurduk. Dijital kütüphanemiz 22 bin kitapla hizmete başladı. Ardından kitap ağımızı genişlettik. Diyanet Vakfı, Türkiye İş Bankası gibi yayın evleri ve kurumlarla anlaşarak dijital kütüphanedeki çeşitliliği artırdık. Herkesin kendi ilgi alanına göre uygun olan kitapları dijital ortamda barındırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Herkes istediği kitaba ulaşsın istiyoruz. Proje kapsamında okullara yapacağımız kitaplıklar da büyük önem taşıyor. Bu yönde yapacağımız çalışmanın çocuklar ve gençler için büyük yarar getireceğine inanıyoruz” dedi.
Öte yandan meclisin bir diğer öne çıkan gündem maddesi ise kardeş şehir başlığı oldu. Bu doğrultuda ortak projeler geliştirmek, iki şehir arasında dostluğu, kardeşliği pekiştirmek, yerel yönetimlerin bilgi ve tecrübelerinin değişimini teşvik etmek için Gaziantep ile Sırbistan’a bağlı Novi Sad şehri, Güney Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı Lefkoşa, Ürdün Haşimi Krallığı’na bağlı İrbid arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi protokol imzalayacak. Kardeş şehir olgusunun gerek dünyanın sorunlarını çözme açısından gerekse de yerelden yerele dünya barışını güçlendirmek için önemli bir yerde bulunduğunu aktaran Başkan Şahin, “Gaziantep önemli bir şehirdir. Gaziantep’le kardeş olunması yönünde talepler geliyor. Kardeş şehir anlaşmasının bizim şehrimiz için de büyük getirilerin önünü açacağı inancındayız” diye konuştu.

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