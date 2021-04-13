Motosiklet hırsızları yakalandı

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te motosiklet ve çay hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ikametten motosiklet ve bir iş yerinden çay çaldığı tespit edilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve H.A. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan, hırsızlık anları ve şüphelilerin rahat tavırları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.