Kaçakçılara operasyon

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Gaziantep’te kaçakçılara yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler yürüttüğü çalışmalar kapsamına Şahinbey ilçesinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Şehitkamil ilçesinde bulunan bir araçta da arama yapan ekipler, toplamda 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara, 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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