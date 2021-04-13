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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV Cemil Alevli Koleji'den başarılı proje

İHA

GKV Cemil Alevli Koleji'den başarılı proje

Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji (IB) öğrencileri, Kitap Toplama ve Bağışlama Etkinliği ile başarılı bir CAS projesine imza attı.
GKV Özel Cemil Alevli (IB) Koleji 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencileri CAS Koordinatörü Berkay Tahtacı danışmanlığında IBCAS (Kreatif+Etkinlik+Toplum Hizmeti) programı için bir araya gelip, kitap toplama ve bağışlama projesini gerçekleştirdiler.
Mart ayı boyunca süren projede öğrenciler CAS projesinin aşamaları olan araştırma, hazırlık, eylem, geri bildirim ve sunum adımlarını uygulayarak, işbirliği ve dayanışma halinde projeyi başarıyla hayata geçirdiler.
Öncelikli aşama olarak araştırma kapsamında Şehit Yakup Balbey İlkokulu sınıf öğretmeni Dilek Öztürk’le irtibata geçen öğrenciler okulun kütüphane yapımı hazırlığında olduğunu ve kitap ihtiyaçlarının bulunduğunu tespit ettiler. Bunun üzerine çalışma kollarına ayrılan öğrencilerden bir kısmı projenin ilk adımı olarak bir poster tasarladılar ve bu posteri çoğaltıp GKV Özel İlkokulu ve Ortaokulu pano ve duvarlarına yapıştırarak projenin duyurusunu yaptılar.
İkinci adım olarak öğrenciler projeye katılımı arttırmak, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilgisini çekmek adına kitap bağış kutuları hazırladılar. GKV Özel Liseleri Görsel Sanatlar öğretmeni Melek Kaman Aslan rehberliğinde resim atölyesine geçen öğrenciler, burada kendilerini geliştirecek çizim, tasarım ve boyama çalışmalarıyla ve çizgi karakterlerle çok renkli kutular hazırladılar.
Üçüncü adım olarak öğrencilerden bazıları, GKV Özel İlkokul ve Ortaokulu sınıflarını hazırlanan kutularla tek tek gezerek, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden kampanyaya destek olmalarını istediler. Bir hafta boyunca kitap bağış kutuları İlkokul ve Ortaokul koridorlarında durdu ve GKV İlkokul ve Ortaokul öğrencileri müthiş bir duyarlılık örneği göstererek her gün yüzlerce kitap bağışında bulundular. Günlük olarak GKV Cemil Alevli IB öğrencileri tarafından toplanıp, boşaltılan kitap bağış kutuları her gün dolup taştı.
Dördüncü adım olarak toplanıp, biriktirilen binlerce kitap Cemil Alevli IB öğrencileri tarafından kolilere konularak paketlendi ve Şehit Yakup Balbey İlkokulu’na götürülmek üzere hazırlandı. Proje boyunca özveriyle çalışan öğrenciler son aşama olarak kolilerle beraber okul servisine binip Şehit Yakup Balbey İlkokulu’nu ziyaret ettiler.
Şehit Yakup Balbey İlkokulu sınıf öğretmeni Dilek Öztürk tarafından karşılanan GKV Cemil Alevli IB öğrencileri, bağış kampanyası kapsamında topladıkları kitapları teslim ettiler ve Şehit Yakup Balbey 2/H sınıfı öğrencileriyle bir kaynaşma etkinliği düzenleyip, projeyi başarıyla tamamlamanın sevincini yaşadılar.

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