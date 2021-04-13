Şehit Savcı Kiraz’ın anısına düzenlenen yarışmada kazananlar belli oldu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personeli Mehmet Açıkgöz, öykü yarışmasında derece aldı Açıkgöz’e, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nda görev yapan Mehmet Açıkgöz, Adalet Bakanlığının, görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın, hatırasının yaşatılması adına "Bir Ömür Adalet Uğruna" temasıyla düzenlediği öykü ve deneme yarışmasında, “Çöl Ayetleri” adlı hikayesi ile ödüle layık görüldü. Açıkgöz, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Evliya Çelebi’nin, “Bu şehri anlatmaya ne dil yeter ne de kalem” dediği Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nda kültür, sanat ve tarih alanlarına yönelik etkinlikler ve faaliyetler yürüten ekipte moderatörlük yapan Mehmet Açıkgöz, Adalet Bakanlığı’nın, 31 Mart 2015’te görevi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın anısının yaşatılması adına "Bir Ömür Adalet Uğruna" temasıyla organize ettiği öykü ve deneme yarışmasında “Çöl Ayetleri” adlı hikayesi ile ikincilik unvanı kazandı. Bakanlığın adalet, merhamet, vicdan kavramlarıyla genel çerçevesini belirlediği yarışma münasebetiyle Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın hatırası da bir kez daha yad edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nde aynı zamanda Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (GASKİ) görev yapan Mehmet Açıkgöz’ün katılım sağladığı öykü ve deneme yarışmasında 623 öykü, 475 deneme olmak üzere bin 98 eser yer aldı. Doğan Hızlan, İbrahim Tenekeci, Leyla İpekçi, M. Fatih Andı ve Necip Tosun gibi çok kıymetli yazarların seçici kurulda yer aldığı yarışmada eserler dil, üslup, özgünlük bağlamında değerlendirildi.

Öykü dalında, Anayasa Mahkemesi Raportörü Akif Yıldırım ‘Tuz Ekmek Hakkı’ öyküsüyle birinci, Mehmet Açıkgöz ‘Çöl Ayetleri’ adlı eseriyle ikinci olurken Gül Altınok da ‘Sınırda’ başlıklı yazısıyla üçüncü sırada bulundu.

Deneme dalında ise ‘Sorular mı İsabetli, Gözlem mi?’ adlı yazısıyla Canan Olpak Koç birinci olurken Koç’u ‘Adaleti Dert Edinmek’ yazısıyla Nazım Taha Koçak ve ‘İhtişamdan Taşan Hakikat’ yazısıyla Aleyna Dilara Tosun takip etti.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği yarışmada dereceye girenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın makamında gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nın çalışma programını Cumhurbaşkanı ile paylaşma fırsatı bulan Açıkgöz, Bengisu dergisini kendisine takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.