Hayatını kaybeden sağlık çalışanlar anısına fidan dikildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) dersi kapsamında, GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından “Hayata Can Kazandıranların Anısına Nefes Ol Projesi” ile fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına meyve fidanları toprakla buluştu.

Nuray Tuncay Kara Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (BİLSEM) gerçekleştirilen etkinliğe, Proje Yürütücüsü Ebelik Bölümü Arş. Gör. Emine Can, GAÜN TDP Merkezi temsilcileri, BİLSEM Yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Projenin hedeflerinden birisinin üniversite ve toplum arasındaki bağların güçlendirilmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Proje Yürütücüsü Arş. Gör. Emine Can, bu amaçla öğrenciler ile birlikte çeşitli meyve fidanlarının toprakla buluşturulduğunu söyledi. Arş. Gör. Can, “Gaziantep Üniversitesi Ebelik Bölümü olarak ‘Hayata Can Kazandıranların Anısına Nefes Ol’ Projemiz için öğrencilerimiz ile birlikte pandemi boyunca tüm insanlığa can kazandırmak için gece gündüz çalışan ve bu uğurda hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının anısına fidan dikme etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hepsini saygıyla ve rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Nuray Tuncay Kara Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Filiz Öztürk ise GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi’ne teşekkür ederek, bu anlamlı ve güzel etkinlikte birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. BİLSEM Müdür Yardımcısı Ali Demir de farklı projeler geliştirerek yeni etkinliklerde tekrar bir arada bulunmak istediklerini söyledi.

