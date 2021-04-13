Gaziantep'te teslim olan terörist, ailesiyle buluşturuldu



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 7 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan M.A., (25) polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Terör örgütünden kaçan M.A., emniyette ailesiyle buluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK üyelerinin ikna edilerek terör örgütünden ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 2014'de terör örgütüne katılan M.A., dün terör örgütünden kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna çabaları sonucu teslim olan terörist, daha sonra Gaziantep'e getirildi. M.A. bugün Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 7 yıldır görmediği annesi, babası ve kardeşleriyle buluşturuldu. Çocuklarına kavuşan aile gözyaşlarına boğuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-04-13 18:30:21



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