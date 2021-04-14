Paletli yüzücüler Türkiye şampiyonu Kocaeli’nden 2 kupayla döndüler Yeşil-siyahlılar 7 yılda 6’ıncı kez zirvenin sahibi

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı, Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası’nı Genç Erkekler kategorisinde Türkiye 1’incisi, Genç Bayanlar kategorisinde ise Türkiye 3’üncüsü olarak tamamladılar. Yeşilsiyahlı paletler, bu sonuçla 7 yılda 6’ıncı kez zirvenin sahibi oldular.

Türkiye Su altı Sporları Federasyonu planlı faaliyet programında yer alan Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası, Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. 25 farklı kulüpten 102 erkek 93 bayan toplamda 195 lisanslı sporcunun katıldığı müsabakalar sonucunda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Genç Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu, Genç Bayanlar kategorisinde ise Türkiye 3’üncüsü oldu.

2021 sezonunun ilk Türkiye şampiyonlarının belirlendiği organizasyonda mücadeleler; su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştirildi. 50 ila bin 500 metre arasındaki mesafelerde madalya kürsüsü için palet vuran yeşilsiyahlı sporcular, 3 günlük nefes kesen mücadele sonunda 8 madalyanın sahibi oldular.

Büyük bir kadro ile büyük bir başarı elde ettik

Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonasında sporcularının bireysel performansıyla takım sıralamasına büyük katkı yaptıklarını kaydeden Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları Koordinatörü ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Su Sporları Direktörü Cengiz Bingül, “Paletli Yüzme Kulüpler arası Gençler Türkiye Şampiyonası’na 40 sporcu, 3 antrenör ve 1 idareci ile iştirak ettik. Son yılların en keyifli müsabakalarına sahne olan organizasyonda büyük bir kadro ile yer aldık ve büyük kadro, büyük bir başarı daha elde etti. Müzemize 2 kupa daha kazandırdık. Genç erkekler kategorisinde 7 yılda 6’ıncı kez Türkiye Şampiyonluğunu kazanmak bizler adına gurur verici. Sporcularımız, bireysel performanslarıyla takım sıralamalarını belirleyen puanlara büyük katkı yaptılar. Ortak bir ruhla organizasyonu şampiyon olarak tamamladık. Emeği geçen tüm sporcularımızı, teknik ekibimizi ve idarecilerimizi kutluyorum. Bizlere sundukları imkanlar ve verdikleri büyük desteklerden dolayı Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na ve değerli ekibine sporcularımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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