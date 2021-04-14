Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR´ın şoförü Engin G. (39) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiyeNurdağı karayolunun 7´nci kilometresinde meydana geldi. Engin G., yönetimindeki 31 ABS 121 plakalı TIR, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Engin G. ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Engin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-04-14 11:17:52
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