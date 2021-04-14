Güneydoğu’nun en başarılı başkanı: Rıdvan Fadıloğlu Fadıloğlu, oy oranını yüzde 57,7’ye yükseltti

ORC Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Şirketi, son 2 yılın ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları’ araştırma sonuçlarını açıkladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ‘En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı’ olarak açıklandı.

ORC Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Şirketi, ‘Yerel Yönetimler Performans Araştırması Son 2 Yılın En Başarılı Belediye Başkanları’ başlıklı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Araştırma, 19 Mart07 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirildi. En başarılı belediye başkanları listesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oranına sahip olan büyükşehir ilçe belediye başkanları yer aldı.

En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları araştırma sonuçlarının bulunduğu listede Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı olarak belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre Başkan Fadıloğlu, 2019 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 53,5’lik oy oranını yüzde 4,2 artarak, yüzde 57,7’ye yükseltti.

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