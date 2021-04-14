Kırmızı kategorideki Gaziantep'te, çarşı ve meydanlar boş kaldı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'teki çarşı ve meydanların bugün boş kaldığı gözlendi.

Kırmızı kategorideki kentin işlek noktalarından, hafta içi genellikle kalabalık olan Gaziler Caddesi'ndeki çarşıların bugün boş olması dikkat çekti. Çarşı ve meydanların girişçıkışlarında ise polis ve zabıta ekipleri, halkı uyararak, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-04-14 11:59:48



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