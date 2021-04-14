Adam Voleybol muhteşem başladı: 3-1

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TVF Kadınlar Voleybol 1’inci Lig Playoff yarı final ilk maçında Bolu Belediyespor ile karşılaşan Adam Voleybol rakibini 31 yenerek muhteşem bir başlangıç yaptı.

Bursa’da düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig yarı final maçları başladı. Gaziantep’i başarıyla temsil eden Adam Voleybol ilk maçında ligin normal sezonu lider bitiren Bolu Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan sarı lacivertliler ilk seti 2523 kazandı. İkinci sette de üstün bir oyun sergileyen Adam Voleybol 2520 kazanarak 20 öne geçti. Üçüncü sette ise rakip Bolu Belediyespor 2519 kazanarak umutlandı. Oyun disiplininden kopmayan sarı lacivertliler dördüncü seti 2521 kazanarak ilk maçında çok önemli bir galibiyete imza attı.

Setler 2523, 2520, 1925, 2521 sonuçları ile tamamlandı.

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