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GTO Başkanı Yıldırım'dan küçük bakkal çağrısı GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: "Küçük işletmelerin zincir marketler karşısında gücü tükeniyor"

İHA

GTO Başkanı Yıldırım'dan küçük bakkal çağrısı GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: "Küçük işletmelerin zincir marketler karşısında gücü tükeniyor"

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, küçük işletmelerin zincir marketler karşısında rekabet gücünün gün geçtikçe azaldığını belirterek zincir marketlerin kısıtlama dönemlerinde satacakları ürünler için düzenleme yapılması çağrısında bulundu.
Bugüne kadar zincir marketlerle rekabet etmekte zorlanan perakende işletmelerinin pandeminin etkisiyle rekabet güçlerinin iyice azaldığına dikkat çeken GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde açık olan zincir marketlerde satışa sunulabilecek mallara yönelik bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Başkan Yıldırım konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulunarak, “Perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimiz gıdadan, elektroniğe, beyaz eşyaya, giyime kadar çok geniş bir ürün yelpazesinde satış yapan zincir marketlerle rekabet etmek durumunda. Bu zorlu rekabet pandemi ile birlikte daha da şiddetlenerek küçük işletmelerin gücünü tüketmiştir. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında faaliyetlerine devam eden marketlerin beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, mobilya, giyim ve kozmetik gibi ürün satışına da devam etmesi işletmelerimizi haksız rekabetle karşı karşıya bırakmıştır. Yetkililerden beklentimiz, toptan ve perakende zincir marketlerde satışı yapılan beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, giyim ve kozmetik ürünlerinin satışının engellenmesi ve/veya sınırlandırılması yönünde düzenleme yapılması. Kısmi kapanma tedbirleri ile birlikte söz konusu işletmelerimizin yaşadığı sıkıntıların daha da büyümemesi için bir an önce gerekli önlemler alınmalı” dedi.
Gündemde olan perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi taslağının ilgili maddesine de değinen Yıldırım, “Söz konusu taslağın kanunlaşma sürecini tüm işletmelerimizin yararına olacak şekilde sonuçlanması için yakından takip ediyoruz. Bu bağlamda kanun taslağının 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan zincir marketlerde satışı yapılamayacak ürünlere giyim ve kozmetiğin eklenmesi gerekmektedir. Adil rekabet şartları için bu mağazalarda sadece hızlı tüketim mallarının satışının yapılmasının doğru olacağına inanıyoruz” dedi.
İşletmelerimizin destek ihtiyacı artıyor
Kısmi kapanma tedbirleri ile birlikte işletmelerimizin yaşadığı sıkıntıların daha da büyümemesi için tüm sektörlerde başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Tuncay Yıldırım, “Ekonomik aktivitelerin ve istihdamın devamlılığı için işletmelerin gelir vergisi, stopaj gibi vergilerden muafiyet, SGK prim desteği, KGF kredileri, faizsiz borç ertelemesi gibi destekler ile ayakta kalmaları sağlanmalı. Kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı” diye konuştu.

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