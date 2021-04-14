GKV’den Dünya Sanat Günü etkinliği Dr. Güner, “Sanat Terapisi”ni anlatacak

Dünya Sanat Günü’nde, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından “Sanat Terapisi” konulu online söyleşi düzenlenecek.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın “Online Akademisyen Buluşmaları” kapsamında düzenlenen söyleşi 15 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak. Söyleşi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının instagram hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Moderatörlüğünü GKV Özel Okulları Sanat Terapisi Uygulayıcısı ve Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu’nun yapacağı söyleşiye Dr. Klinik Psikolog ve Sanat Terapisti Uygulayıcısı Olcay Güner konuk olacak. Dünya Sanat Günü dolayısıyla düzenlenen online söyleşide, son yıllarda terapi alanında sıklıkla uygulanan bir yöntem olan “Sanat Terapisi” konuşulacak.

Sanat Terapisi Nedir?

“Kişinin kendi içindeki duyguları sanat yoluyla dışa vurma yöntemidir” şeklinde tarif edilen sanat terapisinde boyalar, kurdeleler, renkli kağıtlar gibi elle tutulur malzemeler kullanılıyor ya da sanatın değişik dallarından faydalanılıyor. Resim, dans, müzik, drama bu terapide kullanılan çeşitli sanat dallarına birer örnek olarak gösteriliyor. 1950’lerde ABD’de ortaya çıkan bu yöntem günümüzde de dünya çapında hızla yayılmaktadır.

Gaziantep Kolej Vakfı tarafından söyleşi ve sanat terapisi ile ilgili yapılan açıklamada, “Sanat terapisinin bir terapi biçimi olarak ortaya çıkması ABD’li psikologların eski zamanlarda insanların mağaralarda çizdikleri resimleri incelemesiyle başlamıştır. Psikologların dikkatini, bu kişilerin çeşitli katliamları, göçleri sanat yoluyla ifade ettikleri çekmiş. İlkbaharın ya da yazın başlangıcını neden kutladıkları, neden değişik ritüeller yaptıkları, dansın ne işe yaradığı gibi konular üzerine kafa yormuşlar ve bütün bunların insanları rahatlatıcı bir yönü olduğunu keşfetmişler. Sözle ifade edilemeyen bazı şeylerin sanat yoluyla ifade edilebildiğini görüp ‘Neden bu yöntem terapide de kullanılmasın?’ denildi.

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