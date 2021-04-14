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Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti

DHA

Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti


Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te eşiyle tartışan Doğan P. (41) ormanlık alanda tabanca ile yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Doğan P., iddiaya göre önceki gün eşiyle tartışarak evden ayrıldı. Ormanlık alana giden Dogan P., taksisindeki tabanca ile kendini başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Doğan P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Doğan P.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇAhmet ATMACA
2021-04-14 17:52:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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