HKÜ’de medya okuryazarlığı ve söylem analizi webinarı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, düzenlediği Webinar serisine bir yenisini daha ekledi. Ele aldığı güncel konular ile öğrencilerini çok yönlü gelişim imkanı sunan iletişim fakültesi “Medya Okuryazarlığı ve Söylem Analizi” konusu ile HKÜ Öğretim Görevlisi Bilge Kalkavan’ı konuk olarak ağırladı.

Çevrimiçi gerçekleştirdiği yayında medya okuryazarlığı ve söylem analizi ile ilgili bilgileri İletişim Fakültesi öğrencilerine aktaran Öğr. Görevlisi Bilge Kalkavan, söylenilen her şeyin söylem olmadığını belirtti. Söylem analizinin birçok aşaması olduğunu kaydeden Kalkavan, “Yazılı, sözlü, görsel, makale, sessiz kaldığımız yerler bile bir söylem olabilir. Söylem çözümlemesi veya söylem analizi, bir uygulamalı dilbilim alanı ve sosyal bilimlerde kullanılan nitel, yorumlamacı bir araştırma yöntemidir. Bu yorumlama faaliyeti dolayısıyla "eleştirel söylem çözümlemesi" veya "eleştirel söylem analizi" biçimlerinde de kullanılır” dedi.

Dizi ve filmlerde yapılan konuşma çözümlemelerinden de bahseden Kalkavan, dilin kullanma yönteminin öneminden bahsetti. İletişim Fakültesi akademisyenlerinin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği webinarda Bilge Kalkavan, öğrencilerin merak ettiği tüm sorulara detaylarıyla cevap verdi.

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