Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi Adı gibi garip bir ceza yedi, asıl şoku yaptığı itiraza mahkemeden gelen ret cevabıyla yaşadı

Televizyon dizilerinde gördüğü İstanbul’dan adına gelen trafik cezasıyla hayatını şokunu yaşayan kağıt toplayıcısı Garip Çelebi, asıl şoku ise yaptığı itiraza mahkemeden gelen ret cevabı ile yaşadı. Hiç üç tekerli el arabasından başka aracı olmayan Garip Çelebi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.

Gaziantep’te, yaşayan Garip Çelebi’nin başına adı gibi garip bir olay geldi. Hayatında hiç gitmediği sadece dizi ve filmlerde gördüğü İstanbul’dan adına gelen trafik cezasıyla şok yaşadı. Çelebi, 2. sulh Ceza Mahkemesi'ne ise tanıdığı bir avukatın yardımıyla ceza nedeniyle itiraz başvurusu yaptı. Geçimini üç tekerli el arabası ile çöplerden hurda ve kağıt toplayarak sağlayan Garip Çelebi, başından geçenleri şaşkınlık içinde anlattı. Üç tekerli el arabasından başka aracı olmadığını belirten Çelebi, 34 TB 2359 plakalı bir nakliye aracına kırmızı ışıkta geçtiği iddiasıyla İstanbul’da ceza yediğini ve ceza makbuzun ise kendi adına düzenlediğini söyledi. İstanbul'a hiç gitmediğini ve hiç aracının da olmadığını söyleyen Çelebi, asıl şoku ise mahkemeden gelen red cevabıyla yaşadığını kaydetti. Çelebi, “Ben hayatımda İstanbul’u görmedim ben el arabası ile hurda topluyorum eğer benim el arabam oraya gitmişse bir şey demiyorum ama nasıl oluyor da bu ceza benim üstüme geliyor. Benim ehliyetim var ama hayatımda hiç İstanbul’u görmedim sadece televizyonda gördüm. Ben bunu İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdim onlarda bana geri göndermiş onaylayarak. Üç tekerli arabam var Gaziantep’ten hiç dışarı çıkmadım ayağımdaki ayakkabı, üstümdeki mont hepsini çöpten aldım giyiyorum cebimde param 15 lira bu parayla mı gideceğim ben” dedi.

Cezayı ödemek için çöpten hurda toplamaya devam eden Garip, çöp konteynerine atılan Türk bayrağını çıkartarak öpüp cebine koyarak işine devam etti.

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