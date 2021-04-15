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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te, Turizm Haftası etkinlikleri başladı

İHA

Gaziantep'te, Turizm Haftası etkinlikleri bugün yapılan açılış programı ile başladı. Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlene etkinlik Gaziantep Kalesi yanında bulunan Zeytin İşliklerinde gerçekleştirildi.

Gaziantep’te, Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Gaziantep’te, Turizm Haftası etkinlikleri bugün yapılan açılış programı ile başladı. Büyükşehir Belediyesi, tarafından düzenlene etkinlik Gaziantep Kalesi yanında bulunan Zeytin İşliklerinde gerçekleştirildi.
Program öncesi tamamı müzik öğretmenlerinden oluşan ritim grubu tarafından ramazan davuluyla katılımcılara gösteri sunuldu. Pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenen törende konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, yaptığı konuşmada, turizmin Gaziantep ve Güneydoğu’da yeni bir sektör olduğunu kaydetti.
Gaziantep’in birçok ülkeye göre çok daha önemli değerleri bulunduğunu belirten Öztürk, “Pandemi sürecinde ülkelere baktığımız zaman dünya yüzde 80 oranda turizmcide kayba uğrarken, ülkemizde yüzde 70’lik bir düşüş sağlarken bugün Gaziantep bunu yüzde 40’la kapatmıştır. Bunda da ticaret turizminin ve üretimin ön plana çıktığını görmekteyiz” dedi.
Dünya basınında yer alan bir haberde dünyanın en eski şehri olarak Türkiye, Gaziantep’in 9 sırada yer aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bundan daha da önemlisinin ilk 8’de güvenlik olmadığını kaydetti.
Gaziantep olarak üzerlerinde çok büyük bir emanet bulundurduklarını ifade eden Şahin, “Bu şehir öyle önemli bir yer ki, her bir eser bize büyük bir sorumluluk veriyor. Gaziantep’i Gaziantep yapan tüm değerleri kitaplaştırıyoruz. Benim en çok ilgimi çeken divan şairleri, gastronomi hep öne çıkıyor ama aslında büyük bir edebiyat alt yapısı var ve 160 divan şairi var Gaziantep’in” sözlerini kaydetti. Gaziantep kültüründe 250 tane vakfı kadınların kurduğunu belirten Fatma Şahin, bunun öneminden bahsederek unutturulmaması gerektiğini kaydetti.
Hedeflerinde inanç turizmi ilerlemek olduğunu sözlerine ekleyen Şahin, “Komşumuz Halil İbrahim’e yılda 5 milyon turist geliyor, şimdi bu hatta önemli sahabeler var, önemli evliyalar var ve biz gelir gelmez 36 türbeyi hemen restore ettik. İnanç turizminde Halil İbrahim’den Ukkaşe Hazretleri arasında onlarca sahabe var, bunların hepsiyle ilgili inanç turizmi haritası çıkarttık bunların her biri birer rota. Bir Eyfel’e 80 milyon kişi gidiyor, biz binlerce Eyfel’iz kendimize güveneceğiz” ifadelerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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