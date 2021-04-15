Başkan Fadıloğlu’ndan personellere zam Personellerin, gelir ve çalışma koşulları daha da iyileşecek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hakİş Konfederasyonu ve Hizmetİş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile Şehitkamil Belediyesi çalışanlarını ilgilendiren, gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hakİş Konfederasyonu ve Hizmetİş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ile Şehitkamil Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı. Toplu İş Sözleşmesinde konuşan Başkan Fadıloğlu, “Hepimizin kaygısı, milletimize hizmet etmek. Sendika yöneticilerinin ve bizim tek bir gayemiz var. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarını daha iyi hale getirmek, çalışma ortamlarındaki barışı, huzuru sağlamak” dedi.

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Hakİş Konfederasyonu ve Hizmetİş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver arasında anlaşma sağlanan Toplu İş Sözleşmesi protokolü Şehitkamil Belediyesinde imzalandı. İmza törenine, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Fatih Ermeydan, M. Ali Korkmaz, ŞEKABEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulcebbar Özkara, Hizmetİş Sendikası Gaziantep Sendika Yönetim Kurulu ve Temsilcileri katıldı. Şehitkamil Belediyesi personellerinin gelir ve çalışma koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi kapsamında toplam yüzde 22,40 oranında zam yapıldı.

“Hepimizin kaygısı milletimize hizmet etmek”

İmza sonrası değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, millete en iyi şekilde hizmet edebilme noktasında çalışan personellerin özlük haklarını daha iyi hale getirme gayretinde olduklarını dile getirdi. Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Fadıloğlu, “Bugün, çalışma arkadaşlarımızla beraber yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmeleri çalışmalarının son noktasına geldik ve imzayı attık. Ben öncelikle tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Tabi en önemli mesele çalışma barışı meselesi. Sendika yöneticilerinin ve bizim tek bir gayemiz var. Çalışan kardeşlerimizin özlük haklarını daha iyi hale getirmek, çalışma ortamlarındaki barışı, huzuru sağlamak. Bu konuda yapılan çalışmalar neticesinde emek veren tüm Başkan Yardımcısı arkadaşlarım, Şirket Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma yapıldı. Her iki tarafın da huzurla imza atabileceği bir toplu iş sözleşmesi oldu. Hepimizin kaygısı milletimize hizmet etmek. Bu millete hizmet etme noktasında, emeğinin karşılığını alın teri kurumadan en iyi şekilde karşılığını verme görevi, yöneticiler olarak bize düşüyor. Ben bu konuda çalışmada emek veren tüm arkadaşlarıma, sendika temsilcilerine teşekkür ediyorum. Esas olan başta da dediğimiz gibi uzlaşı kültürüyle bu işe karar kılıp, bu işlemi bitirmekti. Ben tekrar emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sözleşmeden dolayı mutlu ve gururluyuz”

Hakİş Konfederasyonu ve Hizmetİş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise imza sonrası açıklama yaparak, “Hakİş Konfederasyonu’na bağlı Hizmetİş Sendikası Gaziantep Şube Başkanlığı olarak Şehitkamil Belediye Başkanımız ile böylesi güzel bir sözleşmeye imza atmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Ramazan ayı, bereket ayı. Çok bereketli bir sözleşme oldu. Allah, razı olsun Başkanımızdan. Her türlü hususta personelinin yanında olarak, şartları en üst derecede zorlayarak personeller için en iyisini yapmaya çalıştı. İnşallah daha iyilerini de Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ile yapmaya devam edeceğiz. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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