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Gaziantep'te uluslararası derece elde eden sporculara ödül Dereceye giren sporcular tören ile ödüllerini aldı

İHA

Gaziantep'te uluslararası derece elde eden sporculara ödül Dereceye giren sporcular tören ile ödüllerini aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’i uluslararası yarışmalarda temsil ederek derece alan sporculara ödül töreni düzenledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’i 2020 yılı içerisinde uluslararası müsabakalarda temsil etmiş ve derece alan sporculara ödül töreni düzenledi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda düzenlenen etkinliğe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, sporcular ve protokol üyeleri katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, "Özellikle sporcu kardeşlerime bir şeyler söylemek istiyorum. 2014 yılında Belediye Başkanımı Fatma Şahin’in göreve gelmesiyle beraber bir talimatı vardı. Hem amatör spora hem de spor altyapısına hizmet edeceğiz ve oradan başlayacağız demişti. Yani biz bu işte sıfırdan başlayacağız demişti. Biz de bu işin sıfırından başlayınca işte gelen başarı ortadadır, işte gelen altınlar ve gümüş madalyalar. Bu ödüller bu ülkenin gençlerinin hak ettiği şeyler. Bizler eskiden Avrupa’ya gittiğimiz zaman Avrupalılarla sporda mücadele etmeye korkan insanlardık. Ancak şimdi biz Avrupa ile hemen hemen her branşta aynı düzeydeyiz. Hassaten rica ediyorum bu gençlerimizin, sporcularımızın üzerine düşersek bu sporcularımız bize çok şey kazandırır ve bu ülkeye başarılar getirir. Ampute futbolda bu yılda Avrupa Şampiyonasını Gaziantep’te yapacağız inşallah. İnşallah onu da başaracağız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Sporcularımızı başarılarından dolayı kutluyorum" şeklinde konuştu.

“İnşallah başarılarınız daim olur”
Derece elde eden sporcuların başarılarının daim olmasını dileyen AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, "Spor çok önemli. Gaziantep’imizin, Türkiye’mizin ismi dünyanın her yerinde duyulması için çaba sarf ediyorsunuz. Bir Naim Süleymanoğlu vardı, mekanı cennet olsun. Dünya şampiyonu oldu. İnşallah sizlerde çalışarak, emek vererek ayyıldızlı bayrağımızı gönderde en üste çekeceksiniz. Ben buna inanıyorum. İnşallah bundan sonraki başarılarınız daim olur" ifadelerini kullandı.

Başkan Fatma Şahin: "Altyapıdaki çok ciddi eksikliklerimizi giderdik”
Göreve geldikten sonra spora ve sporcuya yaptıkları yatırımdan bahseden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Çok güzel bir organizasyondayız. 2014 yılında büyükşehir belediye başkanı olduğum zaman bu alanın ne kadar önemli olduğunu gördük çünkü bu şehir çok özel bir şehir. Bu şehir genç nüfusu çok yüksek olan bir şehir. Biz ne kadar fırsat eşitliği verirsek ne kadar gençlerimizin yaşamlarına, gönüllerine dokunursak o kadar başarılı olacağımıza inandık. Tabi elimiz çok güçlü çünkü başımızda Cumhurbaşkanımız var. Onun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki 'Spor ne kazanma hırsı ne de kaybetme korkusudur. Spor özgüvendir' ihtiyacımız olan şey aslında bu özgüven. Özgüveni yüksek gençleri hayata hazırlamak. O yüzden bu alanın kaybedeni yok anlayışıyla yola başladık daha da güçlendirdik. En büyük teşekkür Gençlik ve Spor Bakanımızadır. Yıllardır bu kadar genç nüfusa hitap edecek altyapı, tesis konusunda yeterince başarılı değildik. İki merkez belediye başkanımız Rıdvan ve Mehmet başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu eksikliğimizi gidermek için gayret gösterdik. Altyapıdaki çok ciddi eksikliklerimizi giderdik” değerlendirmesini yaptı.

"Vallahi de billahi de sizleri çok seviyoruz"
Derece alan sporculara önerilerde bulunan ve sporculara değer verdiğini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şu anda toplam havuz sayımız 14 ve toplam kapalı spor salonumuz 80 tane oldu. Olağanüstü bir şey bu. Olağanüstü bir dönem, olağanüstü bir çalışma oldu. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. 4 cumhuriyet altını kazanmış Eren kardeşimiz. Bir dinleyin hayatını tırnaklayarak mücadele ederek gelmiştir. Burada bulunan herkesin hayatında bir mücadelesi var. O yüzden sizden istirhamım asla vazgeçmeyin. En küçük bir güçlükte vazgeçtim demeyin. Size verdiğimiz bu küçük hediyelerde bir şey değil. Bunun anlamı siz bizim için kıymetlisiniz. Biz vallahi de billahi de sizleri çok seviyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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