Gaziantep'te seyyar satıcı- zabıta kavgası

GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle tezgahı kaldırılmak istenen seyyar satıcı ile zabıtalar arasında kavga çıktı. Olay anı çevredekiler tarafından görüntülendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerlerine yönelik denetim yapan zabıta ekipleri, kaldırıma tezgah kurarak işgal eden seyyar satıcıyı uyardı. Bunun üzerine seyyar satıcı ve yanındakiler ile zabıtalar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, arbedeye dönüştü. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yaşanan kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA
2021-04-15 15:27:09
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