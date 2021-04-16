3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Gaziantep’te bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin iş yerinden hırsızlık yaptığı ve çaldıkları malzemeleri araca yükledikleri anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Şüphelilerin geldiği aracın plakasını tespit eden ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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