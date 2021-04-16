ANKA’nın adını kullanan art niyetli kişilere dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ANKA’nın adını kullanan art niyetli kişilere dikkat

İHA

ANKA’nın adını kullanan art niyetli kişilere dikkat

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, ANKA Hastanesi adını kullanarak hastalardan Covid19 testi numunesi alma ve evde sağlık hizmetleri verme gibi gerekçelerle arayan dolandırıcılara karşı insanları uyardı
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, pandemi dönemini fırsata çeviren art niyetli kişilere karşı insanları uyardı. Son zamanlarda Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin adını kullanarak Covid19 testi numunesi alan ve ‘Evde Sağlık Hizmeti’ vermeye çalışan bir takım art niyetli kişilerin varlığından üzülerek haberdar olduklarını belirten Dr. Bayram,” Hastalarımız Covid19 testi yaptırmak ya da ‘Evde Sağlık Hizmeti’ almak için mutlaka hastanemiz ile iletişim kursun. Son günlerde hastanemizin adını kullanan ve insanlara sağlık hizmeti vereceğini söyleyen bazı art niyetli kişilerin varlığından yapılan ihbarlar sonucu haberimiz oldu. İnsanları kandıran bu şahıslar ile ilgili kurum olarak gerekli yasal işlemleri başlattık. Hastalarımız bu konuda mağdur olmamak için kurumumuz telefonları olan 0 (342) 329 27 27 , 0 (342) 329 15 00 01, 0 (342) 329 27 31 36, 0 (533) 155 76 30 numaralı hatlar dışından gelen çağrılara lütfen itibar etmesin. Kendilerini kandırmaya çalışan böyle art niyetli kişiler içinse her türlü ihbar için 0(342) 329 27 27 numaralı telefonumuzu arasın” ifadelerini kullandı.
Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, tedavisini evde, iş yerinde ya da dilediği yerde sürdürmek isteyen hastalar, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bireyler, fiziksel engelliler, doğum öncesi ve sonrası destek talep eden anneler ve benzeri durumlarda olan kişiler ANKA Hastanesi’nden doktor, hemşire, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, diyetisyen, tıbbi cihaz kullanımı, laboratuvar tetkiklerine kadar istediği tüm sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabildiğini belirtti. Dr. Bayram, “Hastanemiz, Evde Sağlık Hizmetleri ile mesleki uzmanlık, beceri ve en son tıbbi teknolojiyi yüksek etik değerlerle birleştirerek hastalara dilediği yerde ihtiyaç duyduğu tüm branşlarda muayene ve hasta takibi hizmeti sunmaktadır. Yani, yaşlılık ya da kronik bir hastalığa bağlı olarak sağlık kurumuna gidemeyen, hastane ve laboratuvar risklerine maruz kalmak istemeyen hastaların bulundukları ortamda sağlık hizmetini almasını sağlıyoruz. Kişiye özel tedavi ve bakım planı oluşturuyor ve teşhisten iyileşmeye kadar geçen süreçte hastalarımıza kesintisiz, kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hekimlerimiz ihtiyaç duyulması halinde alanlarıyla ilgili teşhis ve tedavileri düzenliyor, ev ortamında yapılabilecek olan tıbbi testleri ve girişimleri uyguluyor, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar konusunda kontrol ve takipleri yapıyor. Diğer yandan hemşirelerimiz evde enjeksiyon, evde ilaç uygulama, sonda takılması, örnek alma (kan, tükürük, idrar, gaita) pansuman, uzun süre yatarak tedavi edilenlerde görülen yatak yarası bakımı, evde serum uygulaması, evde aşı uygulaması, yara bakımı, lavman uygulaması, sütur alma, damar yolu açma, çıkartma, infüzyon hizmetleri, EGK Çekimi, Port İğnesi Değişimi gibi tüm hemşirelik hizmetlerini veriyor. Fizyoterapistlerimiz ise, fizyoterapi tekniklerini ve egzersiz tedavisi ile hastalarımızı mümkün olan en yüksek seviyede bağımsız yaşama kavuşturmayı hedefliyor. Yeni doğum yapmış anneler için de, evde hemşirelik hizmeti kapsamında anne bakımı ve eğitimi, prematüre bebek bakımı hizmeti, yenidoğan bebek bakımı ve takibi yapıyoruz. Diyetisyenimiz beslenme konusunda destek hizmeti sunarken, donanımlı medikal ekibimiz ile de 7 gün 24 saat ambulans hizmeti sağlıyoruz. Ayrıca Gaziantep’te, ANKA Hastanesi tarafından başlatılan evde PCR testi uygulaması sokağa çıkma yasağı olan günlerde de devam ediyor. Hastalarımızın bizi aramalarının ardından tam koruyucu donanımlarla evlere giden konusunda uzman personeller kısa süre içerisinde numune alıyor. Test sonuçları ise kişiye en geç 24 saat içerisinde iletiliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GSO ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER GSO ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında iş birliği ...
Huzur operasyonunda 146 gözaltı
YEREL HABERLER Huzur operasyonunda 146 gözaltı
(Özel) Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor Ramazan kahkesine yoğun talep
YEREL HABERLER (Özel) Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep ...
Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi
Kanser hastasının motosikletini çalan zanlı yakalandı Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı
YEREL HABERLER Kanser hastasının motosikletini çalan zanlı ...
3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
SANKO Üniveristesi Tıp Fakültesi mezunu Uncuoğlu’nun başarısı Rektör Güner Dağlı: “TUS Gaziantep birincisi olan Uncuoğlu’nun başarısı, çabalarımızın karşılıksız kalmadığının da ifadesidir” Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkın: “Uncuoğlu, eğitimi sırasında örnek tıp öğrenciliği ve çalışkanlığını, mezuniyet sonrası eğitim için de göstermiş ve başarısıyla hepimizi gururlandırmıştır”
YEREL HABERLER SANKO Üniveristesi Tıp Fakültesi mezunu Uncuoğlu’nun ...
Medical Park'tan 'Futbol Tarihine Yolculuk' sergisi
YEREL HABERLER Medical Park'tan 'Futbol Tarihine Yolculuk' sergisi
Gaziantep'te seyyar satıcı- zabıta kavgası
YEREL HABERLER Gaziantep'te seyyar satıcı- zabıta kavgası
GTO’dan vergi barışı açıklaması Yıldırım: yeni bir “vergi barışı” uygulaması gerekli
YEREL HABERLER GTO’dan vergi barışı açıklaması Yıldırım: yeni bir ...
Gaziantep'te uluslararası derece elde eden sporculara ödül Dereceye giren sporcular tören ile ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uluslararası derece elde eden sporculara ...
Şahinbey"de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi
YEREL HABERLER Şahinbey"de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala ...
Başkan Fadıloğlu’ndan personellere zam Personellerin, gelir ve çalışma koşulları daha da iyileşecek
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan personellere zam Personellerin, ...
Gaziantep’te, Turizm Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’te, Turizm Haftası etkinlikleri başladı
Yaralı ağaçkakan tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı ağaçkakan tedavi altına alındı
Güneydoğu’nun doğal kolası meyan şerbeti Ramazan ayında kadınların meyan şerbeti mesaisi
YEREL HABERLER Güneydoğu’nun doğal kolası meyan şerbeti Ramazan ...
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Ramazanda beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazanda beslenmeye dikkat
Yankesicilik zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Yankesicilik zanlısı yakalandı
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi Adı gibi garip bir ceza yedi, asıl şoku yaptığı itiraza mahkemeden gelen ret cevabıyla yaşadı
YEREL HABERLER Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi Adı ...
Özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme
YEREL HABERLER Özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme
HKÜ’de medya okuryazarlığı ve söylem analizi webinarı
YEREL HABERLER HKÜ’de medya okuryazarlığı ve söylem analizi webinarı
Gaziantep'te yankesicilik şüphelisi kameradan yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te yankesicilik şüphelisi kameradan ...