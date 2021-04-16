Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi Behçet hastalığı ile mücadele veren genç kadın ilk önce gözünü kaybetti, sonra yatalak kaldı, en son eşi tarafından terk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi Behçet hastalığı ile mücadele veren genç kadın ilk önce gözünü kaybetti, sonra yatalak kaldı, en son eşi tarafından terk edildi

İHA

Gördüğü şiddet sonrası bayıldı, kaldırıldığı hastanede hastalığını öğrendi Behçet hastalığı ile mücadele veren genç kadın ilk önce gözünü kaybetti, sonra yatalak kaldı, en son eşi tarafından terk edildi

Eşinden gördüğü şiddet sonrası baygınlık geçiren kadın, hastaneye götürüldüğünde behçet hastalığına yakalandığını öğrendi. Eşinin de terk ettiği kadına annesi bakmaya başladı.
Gaziantep’te yaşayan Lale Mines (29), 7 yıl önce evlendiği eşi tarafından iddiaya göre kayınvalidesi yüzünden şiddet görmeye başladı. Evlendikten bir yıl sonra başına aldığı darbe sonrası baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan kadın, yapılan muayene sonrasında ‘behçet’ hastası olduğunu öğrendi.
5 yıl önce başlayan tedavi ile iyileşme sürecine giren Mines’ın hastalığı yeniden nüksederek ilk önce bir gözünü kaybetti, bir yıl önce de yatalak kaldı. Bunca sıkıntı ile boğuşan genç kadın eşi tarafından da terk edilince annesine sığındı.
Kızının hiçbir ihtiyacını karşılayamayacak durumda olduğunu belirten anne İslim Mines, kızının evlendikten sonra bu hale geldiğini kaydetti. Maddi durumu iyi olmadığı için kızını özel hastaneye götüremediğini kaydeden Mines, “Benim kızım engelli, altını alıyorum, bez bağlıyorum, kızımı doğru dürüst bir hastaneye götüremiyorum. Özel hastaneye götürsem belki bir faydası olurdu, iyileşirdi” dedi.

“İlk önce gözünü kaybetti, sonra yatalak kaldı”
Kızının evlenmeden önce iyi olduğunu, her şeyin evlendikten sonra değiştiğini kaydeden anne Mines, “Behçet hastası benim kızım, ilk önce gözlerini kaybetti geri açıldı ama bir gözünü tamamen kaybetti, şuan yatalaktır. İlk önceleri çok iyiydi evlendirdik ama evlenince bu hale geldi. Bir gün beni çağırdılar dediler, ‘kızın felç olmuş’ gittim baktım hakikatten de böyle sonra hastaneye götürdük 23 ay Üniversite Hastanesinde yattı iyi oldu ama sonra yeniden eskisi gibi odu. Kız dedi bana vurdu ama biz görmedik, beyin damarı tıkanmış ondan dolayı felç geçirdiğini söylediler. Eşi hiç sahip çıkmadı sonra gidip evlendi şimdi 3 çocuğu var kız da benim yanımda” ifadelerini kullandı.
Yaşadığı şiddet anları aklına geldikçe gözyaşlarını tutamayan Lale Mines, dili döndüğü kadar anlattığı hikayesinde, her şeyin eşimin annesi yüzünden olduğunu söyleyerek, başına darbe aldıktan sonrasını hatırlamadığını kaydetti. Talihsiz kadın şimdi eski günlerine döneceği günlerin hayaliyle yaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ANKA’nın adını kullanan art niyetli kişilere dikkat
YEREL HABERLER ANKA’nın adını kullanan art niyetli kişilere dikkat
GSO ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü
YEREL HABERLER GSO ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü arasında iş birliği ...
Huzur operasyonunda 146 gözaltı
YEREL HABERLER Huzur operasyonunda 146 gözaltı
(Özel) Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor Ramazan kahkesine yoğun talep
YEREL HABERLER (Özel) Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep ...
Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak 620 bin makaron ele geçirildi
Kanser hastasının motosikletini çalan zanlı yakalandı Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı
YEREL HABERLER Kanser hastasının motosikletini çalan zanlı ...
3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
SANKO Üniveristesi Tıp Fakültesi mezunu Uncuoğlu’nun başarısı Rektör Güner Dağlı: “TUS Gaziantep birincisi olan Uncuoğlu’nun başarısı, çabalarımızın karşılıksız kalmadığının da ifadesidir” Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akkın: “Uncuoğlu, eğitimi sırasında örnek tıp öğrenciliği ve çalışkanlığını, mezuniyet sonrası eğitim için de göstermiş ve başarısıyla hepimizi gururlandırmıştır”
YEREL HABERLER SANKO Üniveristesi Tıp Fakültesi mezunu Uncuoğlu’nun ...
Medical Park'tan 'Futbol Tarihine Yolculuk' sergisi
YEREL HABERLER Medical Park'tan 'Futbol Tarihine Yolculuk' sergisi
Gaziantep'te seyyar satıcı- zabıta kavgası
YEREL HABERLER Gaziantep'te seyyar satıcı- zabıta kavgası
GTO’dan vergi barışı açıklaması Yıldırım: yeni bir “vergi barışı” uygulaması gerekli
YEREL HABERLER GTO’dan vergi barışı açıklaması Yıldırım: yeni bir ...
Gaziantep'te uluslararası derece elde eden sporculara ödül Dereceye giren sporcular tören ile ödüllerini aldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uluslararası derece elde eden sporculara ...
Şahinbey"de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi
YEREL HABERLER Şahinbey"de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala ...
Başkan Fadıloğlu’ndan personellere zam Personellerin, gelir ve çalışma koşulları daha da iyileşecek
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu’ndan personellere zam Personellerin, ...
Gaziantep’te, Turizm Haftası etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Gaziantep’te, Turizm Haftası etkinlikleri başladı
Yaralı ağaçkakan tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı ağaçkakan tedavi altına alındı
Güneydoğu’nun doğal kolası meyan şerbeti Ramazan ayında kadınların meyan şerbeti mesaisi
YEREL HABERLER Güneydoğu’nun doğal kolası meyan şerbeti Ramazan ...
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Ramazanda beslenmeye dikkat
YEREL HABERLER Ramazanda beslenmeye dikkat
Yankesicilik zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Yankesicilik zanlısı yakalandı
Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi Adı gibi garip bir ceza yedi, asıl şoku yaptığı itiraza mahkemeden gelen ret cevabıyla yaşadı
YEREL HABERLER Hiç gitmediği İstanbul’dan trafik cezası yedi Adı ...
Özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme
YEREL HABERLER Özel eğitim alanında öğretmen yetiştirme
HKÜ’de medya okuryazarlığı ve söylem analizi webinarı
YEREL HABERLER HKÜ’de medya okuryazarlığı ve söylem analizi webinarı