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23 Nisan Resim Yarışması SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenledi

İHA

23 Nisan Resim Yarışması SANKO Park AVM, çocuklara yönelik ödüllü yarışma düzenledi

Gaziantep’in yaşam alanı SANKO Park Alışveriş Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel ödüllü resim yarışması düzenledi.
Bu yıl sekizincisi düzenlen resim yarışmasına katılmak isteyenler ‘‘Hayalimdeki 23 Nisan’’ temalı eserlerini, SANKO Park danışma bankosuna teslim ederek veya iletişim bilgileri ile birlikte info@sankopark.com.tr adresine maille göndererek katılım sağlayabilecek.
Çocukların yeteneklerini geliştirmek, milli değerleri diri tutmalarını sağlamak ve onlara moral olması amacıyla, 1523 Nisan tarihleri arası düzenlenecek yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.
Yarışma, 58 ve 912 olmak üzere iki kategoride düzenlenen ve kategorilerinde ilk üç dereceye girenlere PlayStation 4, iPad ve Mi Drone Mini armağan edilecek.
Katılım koşulları
Yarışmaya 512 yaş arası çocuklar katılabilir. Her katılımcı yalnız bir resimle yarışmaya katılabilir. Resim teması ‘‘Hayalimdeki 23 Nisan’’ olarak belirlenmiştir. Resimler serbest boya kullanarak, 25x35 resim kağıdına çizilmelidir. Katılımcının adı, soyadı, yaş ve telefon bilgileri eksiksiz olarak resmin arkasına yazılmalıdır. Resimler, jüri üyeleri SANKO Okulları Görsel Sanatlar Öğretmenleri Özlem Tanyeri ve Hatice Akın Kanevetçi tarafından değerlendirilecek. Resim yarışmasına katılmak için Gaziantep’te ikamet şartı bulunmaktadır. Başvurular 1523 Nisan 2021 tarihleri boyunca hafta içi her gün 10.00 18.00 saatleri arası SANKO Park AVM zemin kat danışma bankosuna bizzat yapılabilir veya resimler, iletişim bilgileri ile birlikte info@sankopark.com.tr adresine mail olarak gönderilebilir. Yarışmanın sonucu 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacaktır. Kazanan yarışmacılara ödülleri 7 Mayıs 2021 tarihinde teslim edilecektir.
SANKO Park
“Gaziantep’in alışveriş merkezi” Sanko Park, 2009 yılında faaliyete başladı. Toplam 127 bin 489 m2 inşaat alanı ve 56 bin144 m2 kiralanabilir alanı bulunan Sanko Park’ta, her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza yer alıyor.
Sanko Park'ın karmasında bir çok markanın yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.
Sanko Park’ta, 3 bin 389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmler gösterime alınırken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 m2 alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkânı sunuluyor. Bin 600 m2 alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.
Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar 600’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.
Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, konuklarına ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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