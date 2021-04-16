Basın Danışmanı Ali Babat taburcu edildi

Geçirdiği ani rahatsızlık sonrası SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bypass ameliyatı olan, Gaziantep basın camiasının duayen isimlerinden basın danışmanı Ali Babat, yaklaşık bir hafta süren tedavi sürecinin ardından dün taburcu edildi.

Geçtiğimiz hafta içerisinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada yapılan kontrollerinde kalp damarlarından dördünün tıkalı olduğu tespit edilen gazeteci Ali Babat, Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Dr. Öğretim Üyesi Feragat Uygur ve ekibi tarafından bypass ameliyatına alınmıştı.

Başarılı geçen bypass ameliyatının ardından bir süre yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan ve ardından kardiyoloji servisinde tedavisine devam edilen basın danışmanı Babat, dün hastaneden taburcu edildi.

Son kontrolleri yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Babat’ın tedavisine evinde devam edilecek.

Taburcu haberini sosyal medya hesabından dostlarına duyuran Babat, mesajda “Bir hafta önce dualarınıza talip olup, hayatın koşuşturmacasına da kısa bir mola verip SANKO Hastanesinde Bypass ameliyatı olmuştum. Tedavi sürecim çok şükür tamamlandı, şimdi evimde dinleniyorum. Tedavim süresince yakın ilgi ve alakalarını gördüğüm Prof. Dr. Metin Bayram ve beni eski sağlığıma tekrar kavuşturan doktorum Feragat Uygur ile değerli ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine bu süreçte arayan, soran ve dualarını hiçbir zaman esirgemeyen tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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