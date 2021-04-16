Gaziantep FK iç saha serisini sürdürmek istiyor Gaziantep ekibi, iç sahada en başarılı üçüncü takım

Süper Lig'de iç sahada en başarılı üçüncü takım olarak dikkat çeken Gaziantep Futbol Kulübü, 35. haftada konuk edeceği Kasımpaşa'yı mağlup ederek hem iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürme hem de üst sıralardan kopmama mücadelesi verecek.

Süper Lig'de iç sahada en başarılı üçüncü takım olarak dikkat çeken ve Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 35. haftasında düşme potasının hemen üstünde yer alan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligin 34. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 31 mağlup olan Gaziantep ekibi, 35. haftada kendi evinde Kasımpaşa'yı mağlup ederek hem iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmek hem de üst sıralardan kopmamak için mücadele edecek.



İç sahada en başarılı üçüncü takım

Ligde geride kalan 32 maçın 16'sını kendi sahasında, diğer 16 maçı deplasmanda oynayan Gaziantep FK, başarılı iç saha performansı ile ligin en başarılı üçüncü takımı konumunda bulunuyor. Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızısiyahlı ekip, topladığı 35 puanla evinde en başarılı üçüncü takım olarak öne çıktı. Bu maçlarda rakip kalelere 29 gol gönderen Gaziantep ekibi, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.



Büyük takımları geride bıraktı, önemli galibiyetler aldı

Başarılı iç saha grafiğiyle Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımları geride bırakan Gaziantep FK, 16 maçlık süreçte Konyaspor'u 10, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor'u 31, Ankaragücü, Göztepe, Denizlispor ve Başakşehir'i 20, Kayserispor ve Gençlerbirliği'ni 21 mağlup etti. Bu süreçte tek mağlubiyetini 21'lik skorla Galatasaray'dan alan Ricardo Sa Pinto'nun ekibi, Karagümrük (22), Trabzonspor (11), Yeni Malatya (22), Hatayspor (11) ve Antalyaspor (00) ile berabere kaldı.



Dış sahada etkili olamıyor

Süper Lig'de ortaya koyduğu iç saha performansı ile en başarılı üçüncü takım olarak dikkat çeken Gaziantep FK, dış saha performansı ile beklentilerin altında kaldı. Dış sahada 16 maç oynayan kırmızısiyahlı ekip, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet (Denizlispor, Kasımpaşa, Başakşehir), 6 beraberlik (Göztepe, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Konyaspor, Yeni Malatya) ve 7 mağlubiyet (Galatasaray, Sivasspor, Rizespor, Karagümrük, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe) aldı. Bu maçlarda rakip kalelere 18 gol atan Ricardo Sa Pinto'nun ekibi, kendi kalesinde ise 24 gol gördü.



Hedef Kasımpaşa maçıyla seriyi

Ligin 35. haftasında düşme hattının hemen üstünde yer alan Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Gaziantep FK, bu kritik maçı kazanarak hem iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmek hem de üst sıralardan kopmama mücadelesi vererek Avrupa kupalarına katılma iddiasını devam ettirmek isteyecek. Gaziantep FK ile Kasımpaşa'yı karşı karşıya getirecek zorlu karşılaşma, 18 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Kalyon Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Arda Kardeşler, Mehmet Metin ve Murat Ergin Gözütok hakem üçlüsü yönetecek.

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