İlçe belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne meydan okudu Gaziantep’te çiftçiye dev destek: 12 milyon 301 bin fide dağıtıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fide dağıtımı programı sırasında geçen hafta çiftçiye destek yaptıklarını duyuran İmamoğlu’na meydan okudu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Sarıt Mahallesi'nde Şahinbey Belediyesi tarafından 12 milyon 301 bin 902 adet domates, salatalık, biber, patlıcan ve kavun fidesi dağıtıldı. Fide dağıtım töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendi ilçesinin ve isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye yaptığı destekleri kıyasladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çok az destek sağlamasına rağmen çok fazla reklam reklam propagandası yapıldığını belirten Tahmazoğlu, kendilerinin ilçe belediyesi olmasına rağmen İstanbul Belediyesi'nden onbinlerce kamyon daha fazla desteği çiftçiye verdiklerini kaydetti. Tahmazoğlu, "Çiftçilere desteğimiz devam ediyor. Bu arada bir hususu belirtmek istiyorum. Özellikle Türkiye’de nüfusu çok çok kalabalık olan bir belediye geçen hafta yada 10 gün önce ‘çiftçiye desteğimiz devam ediyor’ bir video yayınlamıştı. Baktım silajlık mısır dağıtıyor. Dağıttığının hepsi 1 kamyon. Hepsi 1 kamyon. Dünya kadar da video hazırlamışlar, çiftçiyi destekliyoruz diye. Şuana kadar bizim dağıttığımız mısır 2 bin 400 kamyon. Silajlık mısırda dağıtacağız. Arpa, buğday, mercimek, gübre onlarda yaklaşık 2 bin kamyon da o tutuyor. Etti 4 bin 400 diğer bu canlı hayvanları filanları saymıyorum. Onlarla beraber yaklaşık 5 bin kamyon. Bir tarafta 1 diğer tarafta 5 bin aradaki fark bu kıyaslamak için söylüyorum” dedi.

“Çiftçimiz her şeyin en güzelini hak ediyor”

Çiftçiye yapacakları destekleri arttırarak devam ettireceğini belirten Tahmazoğlu, “Çiftçimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizde yoğun bir çabayla çiftçimizin ihtiyacı olan ve en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah, boş tarlalarımız kalmadı. 80 bin dekar olan tarım alanımız 300 bin dekara çıktı. İnşallah eğitimlerle, verim artışıyla bunu daha da üst noktalara taşıyacağız. Biz çiftçimizi seviyoruz. Çiftçimiz yaz kış demeden gerçekten üretiyor. Bu desteklerinizden dolayı Allah hepinizden razı olsun. El birliğiyle Şahinbey’imizi her alanda en üst noktaya taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Üreterek kazanacağız”

Törene katılan Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise, çitçilerin üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Hayatın her alanına dokunan bir belediyecilikle karşı karşıyayız. Tüm paydaşların katılımıyla çıkan ürünler. Bu noktada özellikle 80 binden 300 bin dekara gelen ekim alanı ön plana çıkıyor. Evden buraya gelene kadar her yer yemyeşildi. Topraklarda bereket fışkırıyor. Bu birlikte hareket ederek birlikte çalışarak gayret ederek ancak mümkün oluyor. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha çok değer vereceğiz ve daha çok üreteceğiz. Hepinizden Allah razı olsun, üretmeye devam edeceğiz. Üreterek kazanacağız” diye konuştu.

