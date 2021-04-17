11'inci kattan düşen Merve, hayatını kaybetti

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 11'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Merve Sazlık (14), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Merve Sazlık, oturdukları 11'inci kattaki evlerinde hava almak için balkona çıktı. Bir süre sonra Sazlık, dengesini kaybedip, aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Sazlık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Merve Sazlık'ın cenazesi, yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep AHMET KILIÇ

2021-04-17 13:09:23



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