Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 22 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
49. dakikada Maxim'in ceza sahası içinden yaptığı rövaşeta vuruşu kaleci Ertuğrul kurtardı.
56. dakikada Bistrovic'in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Haddadi'nin dokunuşu Günay'da kaldı.
59. dakikada Hadergjonaj'ın çaprazdan vuruşu Günay'dan döndü, dönen topu boş pozisyondaki Thelin tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 02
61. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Olkowski'nin kaleye sert şutunda meşin yuvarlak Varga'dan sekerek kornere gitti.
62. dakikada Rashid'in ortasını Kenan içeri çevirdi, kale önünde boş pozisyondaki topu Dicko kafayla tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 12
73. dakikada Enver kullandığı kornerde topa iyi yükselen Muhammet'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
76. dakikada Maxim'in ortasına Papy kafayla dokundu, top az farkla üstten dışarı çıktı.
84. dakikada Güray'ın ortasına Miranda dokundu, direkten dönen topu önünde bulan Muhammet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 22
90. dakikada Güray ceza alanına ortasına Muhammet dokundu, top yandan auta gitti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Metin xx, Murat Ergin Gözütok xx
Gaziantep FK: Günay xxx, Olkowski xxx, Djilobodji xxx, Miranda xxx, Güray Vural xxx, Andre Sousa xx (Muhammet Demir dk. 66 xxx), Osama Rashid xx (Jefferson dk. 66 xx), Kenan Özer xxx (Furkan Soyalp dk. 83 xx), Alexandru Maxim xxx, Mirallas xx (Enver Cenk Şahin dk. 66 xx), Dicko xxx
Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Andre Felipe, Bilal Başacıkoğlu, Junior Morais
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Tosic xxx, Luckassen xxx, Haddadi xx, Loret Sadiku xx, Bistrovic xxx, Hajradinovic xx (Mehmet Feyzi Yıldırım, dk. 90 ?), Kevin Varga xx, Koomson xx (Doğucan Haspolat dk. 46 xx), Isaac Thelin xxx (Fode Koita dk. 71 xx)
Yedekler: Ramazan Köse, Berk Çetin, Evren Elmalı, Tomas Brecka, Anıl Koç, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Isaac Thelin (dk. 5 ve dk. 59) (Kasımpaşa), Nouha Dicko (dk. 62), Muhammet Demir (dk. 85) (Gaziantep FK)
Sarı Kart: Maxim, Güray Vural (Gaziantep FK), Sadiku, Tosic(Kasımpaşa)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.