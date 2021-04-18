Gaziantep FK - Kasımpaşa: 2-2



Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Roderick Miranda, Olkowski, Güray Vural (Dk.82 Furkan), Mirallas (Dk.66 Enver Cenk Şahin), Sousa (Dk.66 Muhammet Demir), Rashid (Dk.67 Jefferson), Kenan Özer, Maxim, Dicko

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj (Dk.90 Mehmet Fevzi), Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Koomson (Dk.46 Doğucan), Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Thelin (Dk. 70 Koite)

GOLLER: Dk. 63 Dicko, Dk.84 Muhammet Demir (Gaziantep FK) Dk. 5 58 Thelin (Kasımpaşa)

SARI KART: Maxim, Güray (Gaziantep FK) Tosic, Sadiku (Kasımpaşa)Süper Lig'in 35'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

1´inci dakikada maça hızlı başlayan Kasımpaşa atağında sol çaprazdan ceza alanına giren Varga'nın vuruşunda top direkten geri döndü.

5´inci dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Varga'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Bistrovic ortaya çevirdi, savunmadan seken topu Isaac Thelin göğsüyle ağlara gönderdi: 0-1.

19´uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mirallas'ın pasıyla hareketlenen Kenan ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi ancak yardımcı hakemin uyarısı üzerine VAR incelemesi yapıldı. Önceki pozisyonda Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem penaltıyı iptal etti.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46´ncı dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Dicko kaleyi düşündü ancak top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

58´inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk takım atağında ceza alanında topla buluşan Hadergjonaj'ın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Pozisyonun devamında Isaac Thelin ağları havalandırdı: 0-2.

63´üncü dakikada Rashid'in sağ kanattan ceza alanına ortasını Kenan arka direkten içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Dicko, kafa vuruşuyla ağları sarstı: 1-2.

76´ncı dakikada sağdan serbest vuruşu kullanan Maxim, ceza alanına ortaladı, arka direkteki Djilobodji yakın mesafeden kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

84´üncü dakikada Güray'ın sol kanattan ceza alanına ortasında Miranda kafayı vurdu, direkten dönen topa Ertuğrul müdahale etti ancak top Muhammet'in önünde kaldı. Muhammet´in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-2 berabere sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-04-18 18:22:38



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