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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rui Mota: "Son dakikalarda galibiyeti kaçırdık"

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda galibiyeti kaçırdık" dedi.

Rui Mota: "Son dakikalarda galibiyeti kaçırdık"

Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, “Son dakikalarda galibiyeti kaçırdık" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile maçın son bölümünde bulduğu gollerle 22 berabere kaldı. Gaziantep FK, bu sonuçla ligde puanını 51’e çıkararak haftayı 6. sırada kapattı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Rui Mota, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ve beraberlik için üzgün olduklarını vurguladı.

"Maça kötü başladık ama sonra galibiyeti kaçırdık"
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Rui Mota, “İlk yarıya istediğimiz gibi başlayamadık. Daha iyi olmamız gerekirdi. Buraya puan almaya gelmiş bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi, daha agresif, daha konsantre ve daha çabuk olmamız gerekiyordu. Bunları yapamadığımız için kalemizde iki gol gördük. Sonrasında toparlandık ve ikinci yarıya daha iyi başladık. İkinci yarıdaki oyunu maçın tamamına yaymamız gerekiyor. Önümüzde 7 tane final maçı var. Bunlara iyi hazırlanmamız lazım. İkinci yarı oyun kontrolü tamamen bizdeydi. Kontradan ikinci golü yedik, golden önce de faul vardı ama biz bahane aramıyoruz. Dicko’ya faul yapıldı ve o da görülmedi. Biz bu şekilde hatalar yüzünden 10 puan kaybettik. Bunlara faul verilmesi gerekiyor. Bunlara rağmen biz ikinci yarı iyi oynadık. Beraberliği daha erken bulabilirdik. Maç 22 olduktan sonra da önemli pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendirip maçı kazanabilirdik. Önümüzdeki maçları kazanıp 7 final maçımızı tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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