Gaziantep'te PKK'ya operasyon: 1 tutuklama

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız av tüfeği, 10 cep telefonu ile dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.D., 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunda tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-04-18 20:34:50



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