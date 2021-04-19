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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden gri pasaport açıklaması

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden gri pasaport açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya da dolaşan Hizmet Pasaportu ile yurt dışına insan gönderildiği iddialar hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, yapılan araştırma neticesinde, ‘Geçtiğimiz yıl zaten pandemi nedeniyle tüm yurt dışı çalışma ziyaretlerinin iptal edildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daha önceki yıllarda da görevli olarak gidip de dönmeyen kimse olmamıştır” denildi.
Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “İçişleri Bakanlığımızın da soruşturduğunu bildiğimiz Hizmet Pasaportu kullanılarak yurt dışına insan gönderilmesi iddialarına adı karışan şahıs bir YouTube kanalında Gaziantep’te de bu yasa dışı işin yapıldığını ima eden, ancak herhangi bir somut bilgiye dayanmayan ifadeler kullanmıştır. İddialarıyla ilgili bir ayrıntı vermemiş, sadece bu yasadışı olayın Gaziantep’te de yaşandığına dair içi boş imalarda bulunmuştur. Başkanımız Fatma Şahin hemen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, geçtiğimiz yıllarda bu şekilde Hizmet Pasaportu ile yurtdışına gidip dönüş yapmayan kişi/kişilerin olup olmadığının araştırılmasını istemiştir. Yapılan araştırma neticesinde görülmüştür ki geçtiğimiz yıl zaten pandemi nedeniyle tüm yurt dışı çalışma ziyaretlerinin iptal edildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde daha önceki yıllarda da görevli olarak gidip de dönmeyen kimse olmamıştır. Adı bu yasadışı olayda organizatör olarak geçen bir şahsın hiçbir somut veriye dayanmayan, en iyi ihtimalle kulaktan dolma ya da uydurma bilgilerle Gaziantep’i ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni bu işe karıştırmasına kamuoyu, ulusal ve yerel basın kuruluşları itibar etmemelidir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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