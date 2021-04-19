Algspor’dan farklı başlangıç: 7-0

T. Kadınlar Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu Antalya’da start verirken C grubunda yer alan Gaziantep Algspor, ilk maçında karşılaştığı Dudulluspor’u 70 mağlup etti.

Gaziantep ALGSPOR, ilk karşılaşmasında Dudulluspor’a karşı daha etkili güzel ve başarılı bir futbol sergileyerek farklı sonuca imza attı. Maça hızlı başlayan ekip, 17 ve 19. dakikada Ebru’nun golleriyle 20 öne geçti ve devre bu sonuçla bitti.

İkinci yarıda gol yağmuru

İlk yarıyı 20 önde kapatan Gaziantep Algspor ikinci yarıda 51’de Etsher, 57’de Ece durumu 40’a taşıdı. Kalan dakikalarda sarıgrili takım Emine, Medine ve Bassira ile bulduğu gollerle fileleri tam 7 kez havalandırarak sezona süper giriş yaptı.

Alınan farklı galibiyet sonrası Algspor’da büyük sevinç yaşanırken başkan Ali Gözcü, teknik ekibi ve oyuncuları tebrik etti. Grubun diğer maçında Fomget Gençlik, Kireçburnu’nu 63 yenerken bu sonuçlarla Algspor averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Algspor 21 Nisan Çarşamba günü Fomget Gençlik Spor Kulübü ile önemli bir mücadeleye çıkacak.

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