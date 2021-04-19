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İçli köftenin haşlanmışı mı kızartılmışı mı tartışmalarına uzmanı son noktayı koydu Öğretim Görevlisi ve Yemek Yazarı Tahir Tekin Öztan, Gaziantep’e özgü içli köfte tarifi verdi

İHA

İçli köftenin haşlanmışı mı kızartılmışı mı tartışmalarına uzmanı son noktayı koydu Öğretim Görevlisi ve Yemek Yazarı Tahir Tekin Öztan, Gaziantep’e özgü içli köfte tarifi verdi

Restoran işletmecisi, Öğretim Görevlisi ve Yemek Yazarı Tahir Tekin Öztan, içli köftenin lezzetinin püf noktalarını açıklayarak, içli köftenin haşlanmışı mı yoksa kızartılmışı mı tartışmalarına da son noktayı koydu.
Restoran işletmecisi, Öğretim Görevlisi ve Yemek Yazarı Tahir Tekin Öztan, insanın evinde küçüklükte hangisi pişmişse onun ona güzel geldiğini ifade ederek, 5 yaşında insanın evinde kızartmış içli köfte yeniliyorsa o insanın damak tadının kızartmış içli köfte olacağını vurguladı. Gaziantep’e özgü içli köftenin lezzetinin püf noktalarına da değinen Öztan, Gaziantep içli köftesinin lezzetinin hem içine hem de dışına et koyulması ve Antep fıstığının atılması olduğunu söyledi.
Yemek Yazarı Tahir Tekin Öztan, içli köftenin dışının nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi vererek, “İçli köftemizi hem haşlama hem de etli yapacağız. İkisinin de malzemeleri hemen hemen aynıdır. Malzemeler, çiğ köftelik simit (yarım kilo), çiğ simit 200 gram (aşurelik buğdayın çekilmiş hali), un, tuz, kırmızı biber (2 yemek kaşığı), kara biber (bir tatlı kaşığı), çiğ köftelik et, kuru soğan. Ilık suyla ıslatacağız, suyunu çekecek. İçli köftenin içinde de, dışında da kıyma olacak. Sonra bunu iyice yoğuracağız ve içli köftemizin dışı hazır olacak. Soğanla güzelce karamelize olacak. İçinde ceviz, Antep fıstığı ve çeşitli baharatlar koyduğumuz zaman istersen haşlama, istersen de kızartma yapabilirsiniz” dedi.
Köftenin iç yapımını gösteren Öztan, “Kıymayı haşlayacağız içine yağ koymadan, et suyunu çektikten sonra soğanımızı atacağız. Kıymamız kavrulduğu zaman hemen baharatlarımızı atıyoruz. Önce tuzumuzu atacağız, sonra fıstık ve ceviz atıyoruz. İçli köftemizin içi kızarınca hazır olur. Kıymamızı içli köftenin içine koyarak haşlama 15 dakika, kızartmada ise 5 dakika beklettikten sonra içli köftemiz yemeğe hazır hale gelecek” şeklinde konuştu.

"Bizim lezzetimizin sırrı köftemizin içinde de, dışında da et olmasıdır ve fıstığımızdır”
Gaziantep içli köftesinin lezzetinin püf noktaları hakkında açıklamalarda bulunan Öztan, “İçli köftenin içinde de, dışında da et olacak. Sonra bunu iyice yoğuracağız ve içli köftemiz hazır olacak. Soğanla güzelce kavrulacak. İçinde ceviz, Antep fıstığı olacak. Yani bizim lezzetimizin sırrı köftemizin içinde de, dışında da et olmasıdır ve fıstığımızdır” ifadelerini kullandı.

Haşlanmışı mı yoksa kızartılmışı mı
Son zamanlarda içli köftede yaşanan "haşlanmışı mı yoksa kızartılmışı mı daha lezzetli" tartışmalarına ilişkin de Öztan, “Son zamanlarda bu çok tartışılıyor, haşlama mı yoksa kızartma mı? Bana göre bir insanın damak lezzeti 5 yaşında oluşur. Yani küçüklükte evinizde ne yiyorsanız damak lezzetin onu kabul eder. Ben küçükken bizim evde daha fazla kızartma olurdu. Onun için ben kızartmayı seviyorum ama bu haşlamanın kötü olduğu anlamına gelmez. Haşlama da çok güzeldir. Biri yağda kızartılıyor, öbürünün üzerine yağ veriliyor. İkisi de çok lezzetli ama benim tercihim kızartmadan yanadır. Bir restoran işletmecisi olarak ta en fazla kızartma satılıyor” dedi.

“İçli köfte tek başına ziyafettir”
İçli köftenin tek başına bir ziyafet olduğunun altını çizen Tekin Öztan, “Gaziantep’te içli köftemiz küçüklüğümüzden beri sofralarda yer alır. Hele hele Ramazanlarda sofranın başköşesinde ya çiğ köfte ya da içli köfte vardır. Bunun içinde bulgur var, kıyma var, soğan var, ceviz var, fıstık var, baharatlar var. İçli köfte tek başına bir ziyafettir. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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