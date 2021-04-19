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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronadan ölen Rektör Mustafa Müslim son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Koronadan ölen Rektör Mustafa Müslim son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep'te korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim, son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye’nin tanınmış simalarından olan ve iç savaş nedeniyle yaklaşık 8 yıl önce Türkiye’ye gelerek Gaziantep’e yerleşen Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim, korona virüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İslam alimi Prof. Dr. Mustafa Müslim'in cenazesi, Gaziantep Hanifi Şireci Camii'nde İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına ailesi, yakınları ve öğrencilerinin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Latif Karadağ, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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