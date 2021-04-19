Korona virüs kurallarına uymayan 670 kişiye ceza yağdı

Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve kuralları denetimlerinde kuralları ihlal eden 670 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde karantina hükümlerine aykırı davranan 1, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 625, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 44 şahsa idari para cezası uygulandı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 745 şahıs ise uyarıldı. Ayrıca denetlenen 516 işyerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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