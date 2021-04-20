Op. Dr. Hasan Erkurt NCR Hospital’da

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NCR International Hospital, genel cerrahi alanında gücüne güç katarak Op. Dr. Hasan Erkurt‘u güçlü hekim kadrosuna dahil etti.

NCR International Hospital, başarılı bir genel cerrahi uzmanı olarak bilinen Erkurt,’u hekim kadrosuna dahil ederek hekim kadrosuna güç kattı. NCR International Hospital’da hasta kabulüne başlayan Op. Dr. Hasan Erkurt, 1982 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Gaziantep’te tamamlayan Hasan ERKURT, 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 2006 yılında mezun olduktan sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 20092014 yılları arasında uzmanlık eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Erkurt’un uzmanlık alanları, Gastroenterolojik Cerrahi (Mide ve Bağırsak), Laparoskopik Endoskopik Cerrahi, Bariatrik Cerrahi, Transplantasyon Cerrahisi, Meme Cerrahisi, Tiroid Cerrahisi, Tümör cerrahisidir.

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